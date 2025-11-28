D. Trumpas teigia planuojantis visam laikui stabdyti migraciją iš visų Trečiojo pasaulio šalių

„Visam laikui sustabdysiu migraciją iš visų Trečiojo pasaulio šalių, kad JAV sistema galėtų visiškai atsigauti“, – socialiniuose tinkluose parašė D. Trumpas. Maža to, jis pagrasino atšaukti „milijonus“ leidimų atvykti, kurie buvo suteikti šalį valdant jo pirmtakui Joe Bidenui, ir „išsiųsti visus, kurie nėra naudingi Jungtinėms Valstijoms“.
D. Trumpas pridūrė, kad panaikins visas federalines išmokas ir subsidijas ne JAV piliečiams ir deportuos visus užsienio šalių piliečius, kurie kelia grėsmę saugumui arba „nėra suderinami su Vakarų civilizacija.“
Tūžmingas prezidento įrašas, kurio pabaigoje amerikiečiams buvo palinkėta linksmos Padėkos dienos, žymi jo antrosios kadencijos metu vykdomos prieš migrantus nukreiptos politikos, kurioje dominuoja masinė deportavimų kampanija, paaštrėjimą.
„Šie tikslai bus įgyvendinami siekiant gerokai sumažinti neteisėtų ir trikdžius keliančių gyventojų skaičių“, – ketvirtadienį tvirtino D. Trumpas. Jis pažymėjo, kad „tik grįžtamoji migracija gali visiškai išspręsti šią situaciją“.
