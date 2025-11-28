E. Macronas ragina keisti teisės aktus dėl internete platinamos klaidingos informacijos

E. Macronas ir jo žmona Brigitte Macron jau ilgą laiką yra internete sklindančių melagingų teiginių, neva ji gimė vyru, taikiniu.
Prancūzijos vyriausybė taip pat ne kartą įspėjo visuomenę dėl Rusijos Europoje vykdomų dezinformacijos kampanijų, kurios ypač sustiprėjo po to, kai 2022 m. Rusija užpuolė Ukrainą.
E. Macronas sakė, kad paprašė vyriausybės pateikti pasiūlymų dėl supaprastintos procedūros taikymo socialiniuose tinkluose platinamos melagingos informacijos arba informacijos, kuri kenkia žmogaus orumui, atžvilgiu.
„Sušaukiau gynybos tarybos posėdį informacinio karo klausimais, kuriame paprašiau pagalbos atliekant užduotį, kurią reikia užbaigti iki metų pabaigos“, – lankydamasis Mirekūro mieste šiaurės rytinėje šalies dalyje sakė jis.
Kalbėdamas su regiono žiniasklaidos atstovais apie socialinių tinklų poveikį E. Macronas teigė, kad tokią procedūrą Prancūzijos teisės aktuose įtvirtinti nori kuo greičiau.
Šis renginys įvyko prezidentui keliaujant po šalį, iki jo jis jau buvo susitikęs su prancūzais šalies pietvakariuose esančioje Tulūzoje ir šiauriniame Araso mieste.
E. Macronas pateikė pavyzdžių, su kokia dezinformacija jis ketina kovoti. Vienas iš jų buvo klaidingas teiginys, neva Prancūzija į frontą Ukrainoje yra išsiuntusi tūkstantį legionierių.
„Galbūt jūs apie tai skaitėte, galbūt net trumpam tuo patikėjote, – sakė E. Macronas. – Visa tai buvo visiška netiesa.“
Jis taip pat sakė, kad pats asmeniškai yra susidūręs su priekabiavimu internete, o dar labiau nuo to nukentėjo jo žmona Brigitte.
„Esame visiškai bejėgiai. Tai užima labai daug laiko, tai tęsiasi, žmonės tai mato, ir yra tokių, kurie yra pakankamai kvaili, kad patikėtų, jog tai tiesa, – sakė jis. – Ir tai jums kenkia.“
E. Macronas sakė, kad svarbu turėti galimybę paprašyti teisėjo „per 48 valandas priimti sprendimą“ ir priversti įtariamąjį priekabiautoją pašalinti savo įrašus.
E. Macronas ir jo sutuoktinė JAV yra pateikę ieškinį konservatyviajai amerikiečių komentatorei Candace Owens, kurią jie kaltina internetinėje erdvėje skleidžiant melagingą informaciją, neva Brigitte yra translytė.
Pasak jų advokato JAV, pora planuoja pateikti „moksliškus“ įrodymus ir nuotraukas, patvirtinančias, kad Prancūzijos pirmoji ponia yra moteris.