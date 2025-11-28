Prancūzijoje pateikti kaltinimai ketvirtajam įtariamam Luvrą apiplėšusios gaujos nariui

Spalio 19 d. gauja vidury dienos surengė reidą į lankomiausią pasaulio meno muziejų ir vos per septynias minutes pavogė papuošalus, kurių vertė siekia maždaug 102 mln. dolerių, o paskui pabėgo motoroleriais.
Paryžiaus prokurorė Laure Beccuau ketvirtąjį įtariamąjį apibūdino kaip 39 metų vyrą, gimusį Paryžiaus darbininkų klasės Sen Deni priemiestyje.
„Šis vyras, teistas jau šešis kartus, teismams buvo žinomas dėl įvairių nusikaltimų, tokių kaip sąvadavimas, vairavimas be vairuotojo pažymėjimo ir prekyba vogtais daiktais“, – sakoma L. Beccuau pareiškime.
Keturi įtariamieji apiplėšimu yra suimti ir jiems pateikti kaltinimai. Jie kaltinami dėl organizuotos vagystės ir nusikalstamo sąmokslo.
Pavogtos brangenybės vis dar nerastos.
Pasak su byla susipažinusio šaltinio, paskutinis įtariamas gaujos narys buvo suimtas antradienį statybvietėje Prancūzijos vakaruose esančiame Lavalio mieste.
Kiti įtariamieji, jau esantys už grotų – 35, 37 ir 39 metų vyrai – įtariami priklausę keturių asmenų grupei. Du iš jų įsilaužė į Apolono galeriją, kiti du liko lauke, paskui visi pabėgo. 38 metų moteris, vieno iš vyrų partnerė, įtariama bendrininkavimu. Ji paleista už užstatą.