PasaulisĮvykiai

Prancūzijoje pateikti kaltinimai ketvirtajam įtariamam Luvrą apiplėšusios gaujos nariui

2025 m. lapkričio 28 d. 18:47
Penktadienį Prancūzija apkaltino ketvirtą įtariamą keturių asmenų gaujos narį, suimtą dėl praėjusį mėnesį įvykdytos įžūlios brangakmenių vagystės iš Luvro muziejaus, pranešė prokurorai.
Daugiau nuotraukų (6)
Spalio 19 d. gauja vidury dienos surengė reidą į lankomiausią pasaulio meno muziejų ir vos per septynias minutes pavogė papuošalus, kurių vertė siekia maždaug 102 mln. dolerių, o paskui pabėgo motoroleriais.
Paryžiaus prokurorė Laure Beccuau ketvirtąjį įtariamąjį apibūdino kaip 39 metų vyrą, gimusį Paryžiaus darbininkų klasės Sen Deni priemiestyje.
„Šis vyras, teistas jau šešis kartus, teismams buvo žinomas dėl įvairių nusikaltimų, tokių kaip sąvadavimas, vairavimas be vairuotojo pažymėjimo ir prekyba vogtais daiktais“, – sakoma L. Beccuau pareiškime.
Keturi įtariamieji apiplėšimu yra suimti ir jiems pateikti kaltinimai. Jie kaltinami dėl organizuotos vagystės ir nusikalstamo sąmokslo.
Pavogtos brangenybės vis dar nerastos.
Pasak su byla susipažinusio šaltinio, paskutinis įtariamas gaujos narys buvo suimtas antradienį statybvietėje Prancūzijos vakaruose esančiame Lavalio mieste.
Kiti įtariamieji, jau esantys už grotų – 35, 37 ir 39 metų vyrai – įtariami priklausę keturių asmenų grupei. Du iš jų įsilaužė į Apolono galeriją, kiti du liko lauke, paskui visi pabėgo. 38 metų moteris, vieno iš vyrų partnerė, įtariama bendrininkavimu. Ji paleista už užstatą.
LuvrasPrancūzija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.