Rumunijos gynybos ministras atsistatydino dėl „klaidos“ gyvenimo aprašyme

Ionutas Mosteanu, prisipažinęs gyvenimo aprašyme nurodęs, kad baigė universitetą, nors niekada jame nesimokė, sakė nenorintis, kad šis skandalas blaškytų NATO narės dėmesį tuo metu, kai ją ir Europą puola Rusija.
Nuo tada, kai Rusija 2022 m. įsiveržė į Ukrainą, Rumunijoje ne kartą nukrito dronų nuolaužos ir dronai pažeidė jos oro erdvę. Antradienį dronas sudužo Rumunijos, turinčios sieną su Ukraina, rytuose.
Rumunija taip pat kaltina Maskvą rengiant „hibridines atakas“, įskaitant kišimąsi į praėjusių metų prezidento rinkimus, kurie vėliau buvo anuliuoti.
„Šiandien atsistatydinau iš gynybos ministro pareigų“, – feisbuke parašė I. Mosteanu ir pridūrė norįs, jog šalis sutelktų dėmesį į savo „sunkią misiją“.
„Rumunija ir Europa yra puolamos Rusijos. Mūsų nacionalinis saugumas turi būti ginamas bet kokia kaina“, – pridūrė jis.
I. Mosteanu patyrė spaudimą, kai žiniasklaida ketvirtadienį paskelbė tyrimą, atskleidusį, kad jo gyvenimo aprašyme sakoma, jog jis baigė universitetą, kuriame iš tikrųjų nesimokė. Tą pačią dieną jis atsiprašė, pavadinęs tai klaida.
„Gyvenimo aprašyme, kurį greitai sudariau 2016 m., panaudojęs internete rastą šabloną, yra klaida, dėl kurios, prisipažįstu, man gėda. Tuo metu į šias smulkmenas nekreipiau dėmesio“, – feisbuke parašė jis.
I. Mosteanu gynybos ministru buvo paskirtas šių metų birželį, kai po kelis mėnesius trukusių politinių neramumų buvo sudaryta nauja proeuropietiška vyriausybė.
Ministro pirmininko Ilie Bolojano pranešime spaudai sakoma, kad laikinai gynybos ministeriją perims ekonomikos ir turizmo ministras Radu Miruta.