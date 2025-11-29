Bus įžiebta pagrindinė Rygos Kalėdų eglė

PasaulisĮvykiai

2025 m. lapkričio 29 d.
Šeštadienį Rygoje Kalėdų laukimas prasideda pagrindinės Kalėdų eglės įžiebimu Rotušės aikštėje ir Pirmojo Advento renginiais, naujienų agentūrai LETA pranešė Rygos miesto taryba.
Eglė Rotušės aikštėje bus įžiebta 16 val.
Renginyje dalyvaus vaikų ir jaunimo vokalinis ansamblis „Kolibri“, „Brīnumskapis“ ir „Tutas lietas“. Eglės įžiebimo ceremonijoje pasirodys Rygos miesto tarybos pirmininkas Viesturs Kleinbergs. Vakarą ves aktorius ir televizijos laidų vedėjas Oskaras Florencs-Viksne.
Pagrindinės Rygos Kalėdų eglės yra 35 metų amžiaus ir siekia 21 metro aukštį. Rygos meras eglutes atrinko iš Tirelio girininkijos, esančios netoli Cielavo kaimo.
