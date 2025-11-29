PasaulisĮvykiai

D. Trumpas pareiškė atšaukiantis J. Bideno įsakus

2025 m. lapkričio 29 d. 09:24
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad atšaukia daugumą savo pirmtako Joe Bideno vykdomųjų įsakų. 92 proc. šių įsakų pasirašyti naudojant vadinamąjį „autopen“ – mechaninę parašo pagalbą, pareiškė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“. Kokie tai įsakai, neaišku.
Daugiau nuotraukų (5)
Automatinio parašų prietaiso negalima naudoti be aiškaus JAV prezidento sutikimo, rašė D. Trumpas. Todėl jis atšaukiąs dekretus ir visus kitus įsakus, kuriuos nėra tiesiogiai pasirašęs pats J. Bidenas, nes asmenys, naudoję automatinį parašų prietaisą, tai esą darė neteisėtai.
Šis prietaisas, remiantis ankstesniais žiniasklaidos pranešimais, nėra neįprastas JAV prezidentų kasdienybėje. Jis leidžia atkurti parašus. Tačiau respublikonas kaltina J. Bideno administraciją dažnai naudojus mechaninę parašo pagalbą, o kartais ir be J. Bideno žinios.
Iš respublikonų stovyklos jau seniai sklinda abejonės, ar demokratas J. Bidenas savo kadencijos pabaigoje gebėjo tinkamai vykdyti užduotis ir pats priiminėjo visus sprendimus. J. Bidenas anksčiau D. Trumpo kaltinimus yra pavadinęs „juokingais ir neteisingais“.
„Leiskite man aiškiai pareikšti: aš priiminėjau sprendimus per savo kadenciją, – teigiama pranešime. – Aš sprendžiau dėl malonių, dekretų, įsakymų ir pranešimų“.
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)Joe Bidenas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.