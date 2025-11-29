D. Trumpas: Venesuelos oro erdvė turėtų būti laikoma visiškai uždaryta

„Visiems pilotams, narkotikų prekeiviams ir prekiautojams žmonėmis – prašome laikyti oro erdvę virš Venesuelos ir aplink ją visiškai uždaryta“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ rašė D. Trumpas. JAV vadovas nedetalizavo.
D. Trumpo administracija daro spaudimą Venesuelai, kurio akivaizdoje Karibų jūroje buvo dislokuoti dideli kariniai pajėgumai, įskaitant didžiausią pasaulyje lėktuvnešį. Vašingtonas teigia, kad tikslas yra pažaboti narkotikų kontrabandą, tačiau Karakasas savo ruožtu primygtinai tvirtina, jog galutinis užmojis yra pakeisti režimą.
JAV pajėgos nuo rugsėjo pradžios Karibų jūroje ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje surengė smūgius, nukreiptus prieš daugiau kaip 20 įtariamų Venesuelos narkotikų kontrabandos laivų, ir nukovė per 80 žmonių.
Vašingtonas dar nepateikė įrodymų, kad laivai, į kuriuos jis taikėsi, buvo naudojami narkotikų kontrabandai ar kėlė grėsmę Jungtinėms Valstijoms. Dėl šios kampanijos ir ją lydinčio karinių pajėgumų telkimo regione išaugo įtampa.
JAV aviacijos tarnybos praėjusią savaitę paragino Venesuelos oro erdvėje skraidančius civilinius orlaivius „elgtis atsargiai“ dėl „blogėjančios saugumo padėties ir padidėjusios karinės veiklos Venesueloje ir aplink ją“.
Dėl šio įspėjimo šešios oro linijos sustabdė skrydžius į Venesuelą. Toks ėjimas papiktino Karakasą ir paskatino jį uždrausti šias bendroves – Ispanijos „Iberia“, Portugalijos TAP, Kolumbijos „Avianca“, Čilės ir Brazilijos LATAM, Brazilijos GOL ir „Turkish Airlines“, nes jos „prisijungė prie JAV vyriausybės skatinamų valstybinio terorizmo veiksmų“.
„The New York Times“ penktadienį pranešė, kad D. Trumpas ir N. Maduro praėjusią savaitę pasikalbėjo telefonu ir aptarė galimą susitikimą Jungtinėse Valstijose.
Pranešimas apie D. Trumpo ir N. Maduro pokalbį pasirodė praėjus dienai po to, kai JAV prezidentas pareiškė, kad netrukus bus imtasi veiksmų, kuriais siekiama sustabdyti narkotikų kontrabandą iš Venesuelos sausuma, o tai dar labiau padidino įtampą su Karakasu.