Migrantų gauja užpuolė porą – vyras buvo priverstas stebėti grupinį jo sužadėtinės prievartavimą

Per kelias minutes gauja apsupo porą ir puolė niokoti automobilį. Mergina ir vaikinas automobilyje buvo nuogi. Policijos teigimu, užpuolikai pirmiausia puolė 24 metų vyrą, išdaužę automobilio langą, jį išsitempė laukan.
Tada jie ištempė ir nuogą 18-metę merginą iš automobilio, kuri desperatiškai griebėsi drabužių, bandydama prisidengti.
Vyras pareigūnams pasakojo, kad užpuolikai netoli automobilio nutempė jo sužadėtinę, o likę du vyrai jį stipriai prispaudę laikė.
Pranešama, kad vyras, maldaudamas ir rėkdamas pagalbos, buvo priverstas stebėti, kaip jo sužadėtinė prievartaujama.
Po šiurpaus užpuolimo, migrantai nedelsdami pasišalino iš įvykio vietos, o italų pora susisiekė su policija ir pateikė pareiškimą.
Nuo to laiko buvo suimti trys marokiečiai vyrai, kaltinami grupiniu išžaginimu ir plėšimu.
Romos pareigūnams du užpuolikus pavyko sulaikyti praėjus vos kelioms dienoms po užpuolimo, dar spalio pabaigoje. Trečias įtariamasis buvo suimtas Venecijoje vos prieš kelias dienas.
Tyrėjai teigė, kad suėmimai buvo vykdomi slaptai, kol vyko paieška.
Pasak tyrėjų, ant išdaužto automobilio stiklo rasti pirštų atspaudai sutampa su suimtųjų pirštų atspaudais.
Policijos pareigūnai taip pat teigė, kad per užpuolimą buvo dar pavogti ir poros daiktai.
Tyrėjai nurodo, kad „tyrimas nėra baigtas“, nes tęsiama kitų su incidentu susijusių vyrų paieška.
Nerimą keliantis grupinių išžaginimų skaičiaus augimas visoje Italijoje sukėlė didžiulius viešus protestus prieš masinę migraciją ir smurtą prieš moteris.
Praėjusį lapkritį Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni pripažino, kad seksualinės prievartos ir išžaginimų atvejų padidėjimas yra susijęs su migrantų, ypač nelegalių imigrantų, skaičiaus augimu.
