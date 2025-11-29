Po pasitraukimo dėl kratų – netikėta žinia iš A. Jermako: išvyksta į frontą

Pasak leidinio, A. Jermakas tokį sprendimą viešai paskelbė praėjus vos kelioms valandoms po to, kai pateikė atsistatydinimo pareiškimą iš savo pareigų. Jis tvirtino nusprendęs vykti į pačią fronto liniją.
„Aš išvykstu į frontą ir esu pasirengęs bet kokioms represijoms, esu sąžiningas ir padorus žmogus“, – rašė A. Jermakas. „New York Post“ pažymi, kad jis taip pat atsiprašė, jei ateityje nebeatsilieps į telefono skambučius.
Leidinio duomenimis, A. Jermakas nenurodė, kada ir kokiu būdu planuoja išvykti į fronto liniją. Jis taip pat nepatikslino, ar ketina prisijungti prie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų.
Skausmingas išėjimas
„Mane pažemino ir mano orumas nebuvo apgintas, nors nuo 2022 m. vasario 24 d. esu Kyjive, todėl nenoriu kurti problemų V. Zelenskiui – aš išvykstu į frontą“, – pabrėžė A. Jermakas. Jis priminė, kad visą šį laiką liko sostinėje ir tarnavo Ukrainai.
„Aš tarnavau Ukrainai ir buvau Kyjive 2022 m. vasario 24 d., galbūt mes dar pasimatysime, šlovė Ukrainai“, – pridūrė A. Jermakas. Tokiais žodžiais jis užbaigė savo emocingą kreipimąsi.
Pasak A. Jermako, jį ypač žeidžia „purvo lavina“, kuri pastaruoju metu nukrito ant jo. Dar didesnį pasipiktinimą jam kelia, anot jo, paramos stoka iš tų, kurie, jo įsitikinimu, žino tikrąją situaciją.
UkrainaVolodymyras ZelenskisKaras Ukrainoje naujienos
