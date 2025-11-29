Trys Baltijos sesės – trys Kalėdų eglės: kaip puošiasi Vilnius, Talinas ir Ryga

Tad nuo šio savaitgalio visų trijų Baltijos šalių sostinės tapo traukos objektais turistams bei norintiems palyginti, kaip pasipuošė miestai ir kuo šiemet žavės.
Baltijos šalių sostinių centrai virto tikromis žiemos pasakomis, kviečiančiomis gyventojus ir svečius pasinerti į šventinę nuotaiką.
Pagrindinė Vilniaus eglė įžiebta lapkričio 29 d. Katedros aikštėje. Šįmet sostinei suteiktas titulas „Europos Kalėdų sostinė 2025“, tad eglė ir visa miesto šventinė puošyba ypatingai kruopščiai planuota.
Natūraliam 16 m aukščio medžiui šiemet parinktas klasikinis įvaizdis – jį puošia raudonos ir auksinės spalvų burbulai bei supa pakyla, leidžianti eglutę apžiūrėti iš arčiau
Eglė Vilniuje švies iki 2026 m. sausio 6 d. – tai suteikia galimybę ilgam mėgautis miestiečiams ir miesto svečiams.
Pagrindinė Rygos eglė įžiebta taip pat šį vakarą, Rotušės aikštėje, žymint šventinio sezono pradžią. Drauge su eglės įžiebimu atidaryta ir šventinė mugė miesto širdyje, kuri kviečia aplankyti amatų ir kalėdinių prekių turgelius, paragauti tradicinių gardumynų ir pasimėgauti koncertais bei renginiais.
Pagrindinė Talino eglė puošia Rotušės aikštę, ji įžiebta lapkričio 21 d. Tradicija puošti eglę Rotušės aikštėje siekia viduramžius – eglės ir didžiausio Kalėdų mugės Austrumeiropoje tradicija yra viena seniausių Europoje.
Kalėdų eglėVilniaus eglėTalinas
Rodyti daugiau žymių