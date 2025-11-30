Gaisro Honkonge aukų skaičius išaugo iki 146

Nelaimės aukų identifikavimo skyriaus pareigūnai, atlikę paiešką dar trijuose rajono „Wang Fuk Court“, kuriame įvyko daugiausiai gyvybių nusinešęs gyvenamųjų namų gaisras pasaulyje nuo 1980 m., rado dar daugiau žuvusiųjų kūnų.
„16 val. (8.00 val. Grinvičo laiku) duomenimis, naujausias žuvusiųjų skaičius yra 146. Negalime atmesti galimybės, kad aukų skaičius dar didės“, – spaudos konferencijoje sakė policijos nukentėjusiųjų tyrimo skyriaus vyriausiasis inspektorius Tsangas Shuk-yinas.
Vietoje buvęs naujienų agentūros AFP žurnalistas pranešė, kad sekmadienį prie gyvenamųjų namų komplekso šiauriniame Honkongo Tai Po rajone iš viso miesto susirinko daugiau nei tūkstantis žmonių, kad pareikštų pagarbą žuvusiesiems, ir dėl to susidarė milžiniškos eilės.
Valdžios institucijos sudarė tarpžinybinę tyrimo grupę, kuri turi išsiaiškinti gaisro priežastis.
Tirdama gaisro aplinkybes, Honkongo kovos su korupcija priežiūros institucija sulaikė 11 asmenų, iš jų tris policija areštavo už žmogžudystę dėl neatsargumo.
Indonezijos konsulatas Honkonge pranešė, kad gaisre žuvo mažiausiai septyni Indonezijos piliečiai.
Manilos konsulatas šeštadienį taip pat pranešė, kad gaisre žuvo užsienio darbuotojas iš Filipinų.
Honkongo pastatų departamentas nurodė visame mieste laikinai sustabdyti 30 privačių statybos projektų.