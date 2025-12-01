V. Putinas Kinijos piliečiams įvedė bevizį režimą

Šis sprendimas Kremliuje buvo priimtas po to, kai Pekinas anksčiau šiais metais savo ruožtu panaikino vizų reikalavimus asmenims, turintiems rusiškus pasus, praneša „The Moscow Times“.
Ši priemonė, kuri įsigalioja nedelsiant ir bus taikoma iki 2026 m. rugsėjo 14 d., leis Kinijos piliečiams turizmo ar darbo tikslais lankytis Rusijoje be vizų iki 30 dienų. V. Putinas praėjusią savaitę pareiškė, kad keliautojai iš Kinijos „jau visai netrukus“ galės atvykti į Rusiją be vizų, ir šį žingsnį per Maskvoje vykusias derybas su Kinijos premjeru Li Qiangu apibūdino kaip „gerą ir teigiamą „sprogimą“ plėtojant mūsų santykius“.
Teigiama, kad abipusis bevizis režimas yra vienerių metų trukmės bandomosios programos dalis. Rusija ir Kinija jau taiko bevizį režimą grupinėms kelionėms, o Pekinas praėjusiais metais pradėjo leisti tranzitu vykstantiems keliautojams iš Rusijos viešėti šalyje be vizos iki 10 dienų.
V. Putino pažadas ir pastaruoju metu tarp Kinijos ir Japonijos kilusi diplomatinė įtampa lėmė kelionių iš Kinijos į Rusiją paieškų ir užsakymų šuolį, praėjusią savaitę „The Moscow Times“ sakė rinkos analitikai.