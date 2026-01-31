Dėl J. Epsteino dokumentų atsistatydino Slovakijos vyriausybės patarėjas

M. Lajčakas įteikė atsistatydinimo pareiškimą ministrui pirmininkui Robertui Fico, kuris pritarė šiam sprendimui apgailestaudamas, kad neteko patyrusio patarėjo užsienio politikos klausimais, teigė TASR.
Naujienų portalas „360tka“ anksčiau paskelbė pokalbių įrašus, esą paimtus iš naujausių J. Epsteino dokumentų, kuriuos penktadienį paviešino JAV teisingumo departamentas ir iš kurių matyti, kad susikompromitavęs finansininkas pedofilas siūlė M. Lajčakui jaunas moteris.
M. Lajčakas atmetė šiuos teiginius, sakydamas, kad niekada nekalbėjo su J. Epšteinu apie moteris ir niekada neorganizavo jam jokių susitikimų.
2009–2010 m. ir 2012–20 m. M. Lajčakas ėjo Slovakijos užsienio reikalų ministro pareigas. Nuo 2017 m. rugsėjo iki 2018 m. rugsėjo jis ėjo Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos prezidento pareigas.
Penktadienį JAV teisingumo departamentas paviešino daugiau kaip tris milijonus puslapių su J. Epsteinu susijusių dokumentų, tūkstančius vaizdo įrašų ir gerokai daugiau nei 100 tūkst. nuotraukų.
Niujorko finansininkas J. Epsteinas daugelį metų vadovavo žmonių išnaudojimo tinklui. Jis buvo kaltinamas seksualiai išnaudojęs nepilnametes merginas Niujorke ir Floridoje. J. Epsteinas mirė kalėjime 2019 m., sulaukęs 66 metų amžiaus, dar nespėjus priimti tolesnių apkaltinamųjų nuosprendžių.
SlovakijaVyriausybėpatarėjas
Rodyti daugiau žymių