Naujai paskelbtuose J. Epsteino dokumentuose minima ir Norvegijos kronprincesė Mette-Marit

Kaip šeštadienį pranešė žiniasklaida, 52 metų princesė penktadienį JAV teisingumo departamento paskelbtuose dokumentuose minima kelis šimtus kartų. Prieš kelerius metus paaiškėjo, kad Mette-Marit palaikė ryšius su J. Epsteinu.
Ypač daug dėmesio sulaukė susirašinėjimas elektroniniu paštu dėl apsilankymo J. Epsteino valdose Palm Byče, Floridoje, 2013 m. Rūmai patvirtino transliuotojui NRK, kad Mette-Marit per bendrą draugą buvo išsinuomojusi J. Epsteino namą.
Pasak Norvegijos karališkosios šeimos atstovės spaudai Guri Varpe, kronprincesė ten su draugu (ar drauge) viešėjo keturias dienas.
Per šį vizitą ji taip pat susitiko su J. Epsteinu, sakė G. Varpe. Tačiau Mette-Marit niekada nebuvo apsistojusi privačioje multimilijonieriaus Mažojoje Šv. Jokūbo saloje.
Penktadienio vakarą kronprincesė atsiprašė. Ji „nuodugniau nepatikrino Epsteino praeities“, kaip teigė savo pareiškime, išplatintame kelioms Norvegijos žiniasklaidos priemonėms.
Ji sakė, kad pademonstravo „prastą nuovoką“ ir apgailestavo, kad „apskritai turėjo kontaktų su Epsteinu“.
„Labai apmaudu“, – tęsė ji, išreikšdama „gilią užuojautą“ ir solidarumą su seksualinio nusikaltėlio aukomis.
Pasak Norvegijos laikraščio „Dagens Næringsliv“, Mette-Marit 2011 ir 2013 m. kelis kartus buvo susitikusi su J. Epsteinu JAV ir Osle.
Skandalingų elektroninių laiškų paviešinimas įvyko kronprincesei labai nepalankiu metu, nes antradienį jos vyriausiasis sūnus Marius Borgas Høiby turi stoti prieš teismą.
M. Høiby pateikti 38 kaltinimų punktai, įskaitant išžaginimą, smurtą artimoje aplinkoje, kūno sužalojimą, turto sugadinimą ir apribojamųjų įsakymų pažeidimus.
Antrąją teismo proceso dieną 29 metų vyras turėtų atsakyti į pateiktus kaltinimus.
