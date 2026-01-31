Po D. Trumpo „įžeidimo“ NATO sajungininkėms Danijos sostinėje veteranai surengė tylos eitynes

Asociacija tikėjosi, kad eitynėse dalyvaus daugiau nei tūkstantis žmonių, o danai neišsigando minusinės oro temperatūros ir masiškai atėjo palaikyti savo veteranų bei pagerbti 44 Afganistane žuvusių danų karių.
Policija AFP sakė, kad, jos vertinimu, demonstrantų skaičius siekė „mažiausiai 10 tūkstančių“, o organizatoriai nurodė, kad susirinko nuo 8 iki 10 tūkst. žmonių.
D. Trumpas sukėlė pasipiktinimą Danijoje ir visoje Europoje sausio 22 d. pareiškęs, kad per 20 metų trukusį konfliktą Afganistane Europos šalių NATO kariai „liko šiek tiek nuošalyje, šiek tiek atokiau nuo fronto linijos“.
Iš tiesų Danija kartu su JAV pajėgomis kovojo Persijos įlankos kare, taip pat Afganistane ir Irake.
Susirinkus į Kopenhagos citadelę (Kastellet), prieš prasidedant eitynėms prie paminklo žuvusiems kariams buvo surengta trumpa ceremonija.
„Demonstracija vadinasi „Be žodžių“, nes tai iš tikrųjų apibūdina mūsų jausmus. Neturime žodžių, – AFP sakė asociacijos viceprezidentas Sorenas Knudsenas. – Aišku, kad taip pat norime pasakyti amerikiečiams, jog tai, ką pasakė D. Trumpas, yra įžeidimas mums ir vertybėms, kurias kartu gynėme.“
Kai kurie demonstrantai mojavo raudonai baltomis Danijos vėliavomis, kiti buvo apsirengę karinėmis uniformomis ir ramiai – be šūkių ar skanduočių – žygiavo prie JAV ambasados, esančios už maždaug dviejų kilometrų.
Dauguma jų buvo paniurę, kiti – akivaizdžiai susijaudinę, jų skruostais riedėjo ašaros.
„Labai džiaugiamės, kad atėjo tiek daug žmonių“, – S. Knudsenas sakė AFP prie JAV ambasados, pasidžiaugęs, kad prie akcijos prisijungė veteranai iš JAV ir visos Europos.
„Tai, ką pasakė D. Trumpas, buvo labai didelis įžeidimas“, – AFP sakė Henningas Andersenas, tarnavęs Danijos JT kariu Kipre.
„Turiu draugų, kurie ten buvo. Kai kurie iš jų buvo sužeisti, ir karas jų neapleidžia net ir šiandien, – sakė 64 metų vyras, prie juodos veterano striukės prisisegęs keturis karinius medalius. – Jis sako dalykus, apie kuriuos nežino visos tiesos.“
Viena 58 metų Danijos savanoriškosios tarnybos narė, pasisakiusi tik savo vardą – Orum, taip pat piktinosi D. Trumpo žodžiais. „Kaip jis iš viso gali taip sakyti? Tai įžeidimas“, – sakė ji, apsirengusi chaki spalvos uniformą ir žalią beretę.
44 vėliavėlės
Protestuotojai eisenos priekyje nešė didelį raudoną transparantą su užrašu „Be žodžių“, kiti nešė rankomis pieštus plakatus. Ant vieno buvo užrašyta „Trumpas labai kvailas“, o ant kito, kurį laikė vaikas, – „Atsiprašyk, Trumpai“.
Reaguojant į D. Trumpo pareiškimą, antradienį prie JAV ambasados Kopenhagoje esančiose gėlių klombose buvo padėtos 44 Danijos vėliavėlės, ant kurių buvo užrašyti 44 Afganistane žuvusių danų karių vardai.
Ambasada vėliavėles pašalino, bet paskui atsiprašė ir jos buvo padėtos iš naujo.
„Danijos veteranus ir Danijos karių pasiaukojimą dėl mūsų bendro saugumo vertiname su didžiausia pagarba. Nuimant vėliavėles neturėjome jokių piktų ketinimų“, – sakoma ambasados „Facebook“ puslapyje paskelbtame pranešime.
Jame pažymėta, kad klombos yra ambasados turtas ir nėra vieša nuosavybė, o pirminis vėliavėlių padėjimas nebuvo suderintas su ambasada.
Penktadienį JAV ambasadorius į gėlynus įsmeigė 44 Danijos vėliavėles.
Šeštadienį buvo pridėtos dar 52 Danijos vėliavėlės su užrašytais vardais: 44 – Afganistane žuvusiems danams, o dar aštuonios – žuvusiesiems Irake.
Prie ambasados taip pat buvo paskelbta tylos minutė. Vienas asmuo padėjo raudonų ir baltų gėlių vainiką.
Danija tradiciškai yra ištikima JAV sąjungininkė ir toliau vadina Vašingtoną savo „artimiausiu sąjungininku“, nepaisant įtampos, susijusios su D. Trumpo neseniai išreikštu noru perimti Grenlandiją – autonominę Danijos teritoriją.
