Italijoje 100 policininkų sužeista per protestą dėl kultūros centro uždarymo

Policija paskelbė, kad dešimt žmonių buvo suimta po to, kai protestuotojai susirėmė su policija. Kol kas neaišku, kiek protestuotojų galėjo nukentėti.
Protestas surengtas dėl Askacunos kultūros centro uždarymo, kur dešimtmečius rinkdavosi Turino kairieji. Šis centras buvo uždarytas dar prieš 2025 m. Kalėdas.
Organizatoriai teigia, kad demonstracijoje miesto centre šeštadienį dalyvavo 15 tūkst. žmonių. Renginio metu buvo matyti daugybė Palestinos vėliavų.
Kilus riaušėms į policininkus buvo mėtomi akmenys, buteliai su padegamuoju skysčiu ir kiti daiktai. Buvo padegtos šiukšliadėžės ir policijos mikroautobusas.
Policijai teko panaudoti ašarines dujas ir vandens patranką, kad išvaikytų minią. Vienam protestuotojui buvo sužalota galva.
Išplatintuose vaizdo įrašuose taip pat matyti ant žemės gulintis policijos pareigūnas, kurį spardo ir muša kaukėti asmenys.
Italijos dešiniųjų vyriausybė pasmerkė riaušes ir pareiškė, kad tai „išpuolis prieš valstybę“.
Kairiųjų pažiūrų aktyvistai nuolat kaltina premjerės Giorgia Meloni vyriausybę kovojant prieš kairiųjų organizacijas, bet nesiimant nieko, kai dešiniųjų pažiūrų asmenys užima pastatus.