J. Epsteino dokumentuose – V. Putinas ir KGB: vadina tobulais „medaus spąstais“

Publikacijoje rašoma, kad tūkstančiuose failų minimi V. Putinas ir Maskva, o įvardijami neįvardyti šaltiniai, aptariantys galimus susitikimus. „Daily Mail“ taip pat tvirtina, kad J. Epsteinas turėjo ilgalaikių ryšių su Rusijos organizuotu nusikalstamumu.
JAV saugumo pareigūnų citatose keliama versija, kad rusai galėjo jį šantažuoti, o tai esą paaiškintų jo ryšius su „rusų merginomis“ ir dažnas jų keliones į Vakarus. Šaltinis „Daily Mail“ aiškino: „Turite Andrew, Billą Gatesą, Donaldą Trumpą, Billą Clintoną ir visus kitus pastatytus į kompromituojamas padėtis saloje, kuri prikimšta technologijų.“
Tas pats šaltinis pridūrė: „Tai didžiausia pasaulyje medaus spąstų operacija.“ Jis dar teigė: „Amerikiečiai tuo užsiima jau metų metus, bet mūsiškiai atrodė labiau nedrąsūs, matyt, dėl karališkojo ryšio.“
Straipsnyje nurodoma, kad Teisingumo departamentas esą paviešino milijonus su J. Epsteinu susijusių dokumentų, tarp jų daugiau nei 1 tūkst. puslapių, kuriuose minimas V. Putinas, ir beveik 10 tūkst. nuorodų į Maskvą. Tekste taip pat minima, kad naujajame pakete esą yra 2 tūkst. vaizdo įrašų ir 180 tūkst. nuotraukų.
Laiškai
Kaip pavyzdys pateikiamas 2011 m. rugsėjo 11 d. el. laišką, kuriame anoniminis siuntėjas aptaria „susitikimą su V. Putinu“ per artėjančią J. Epsteino kelionę į Rusiją. Laiške rašoma: „Kalbėjau su Igoriu, jis sakė, kad paskutinį kartą, kai buvai Palm Byče, tu jam pasakei, kad turi susitikimą su V. Putinu rugsėjo 16 d., ir kad jis gali užsisakyti bilietą į Rusiją atvykti keliomis dienomis anksčiau už tave.“
Po kelerių metų galėjo būti planuotas dar vienas susitikimas. 2014 m. el. laiške Japonijos verslininkas Joi Ito rašė: „Ei, Jeffrey, man nepavyko įtikinti Reido pakeisti savo grafiko, kad su tavimi nuvyktų susitikti su V. Putinu.“
Laiške minimas Reidas, kaip suprantama, yra „LinkedIn“ bendraįkūrėjas Reid Hoffmanas.
Vėlesnis laiškas, pasak publikacijos, leidžia manyti, kad planai buvo atšaukti po 2014 m. „Malaysia Airlines“ katastrofos, kai virš Ukrainos keleivinį lėktuvą numušė Rusijos remiamos pajėgos ir žuvo 298 žmonės. J. Ito po to parašė: „Po lėktuvo katastrofos dabar bloga idėja.“
Kitame laiške, datuojamame lapkričio 10 d., J. Epsteinas kažko paklausė, ar reikalinga Rusijos viza. Jis pridūrė: „Turiu V. Putino draugą, ar turėčiau jo paklausti?“
Helsinkis
„Daily Mail“ taip pat rašo, kad J. Epsteinas tvirtino galintis pateikti Kremliui reikšmingos informacijos apie Donaldą Trumpą prieš 2018 m. viršūnių susitikimą. Vienoje žinutėje tuometiniam Europos Tarybos generaliniam sekretoriui Thorbjornui Jaglandui J. Epsteinas siūlė: „Pasiūlyk V. Putinui, kad S. Lavrovas galėtų gauti įžvalgų pasikalbėdamas su manimi.“
Publikacijoje teigiama, kad J. Epsteinas T. Jaglandui pridūrė, jog D. Trumpas „turi atrodyti taip, lyg gautų kažką“. Tekste rašoma, kad T. Jaglandas atsakė ketinantis susitikti su Sergejaus Lavrovo padėjėju ir perduoti žinutę.
J. Epsteinas tą patį mėnesį rašė ir D. Trumpo sąjungininkui Steve'ui Bannonui, informuodamas apie T. Jaglando planuojamą susitikimą su V. Putinu ir S. Lavrovu. Publikacija šiuos mainus sieja su Helsinkio viršūnių susitikimu, vykusiu V. Putinui sulaukiant kaltinimų dėl kišimosi į 2016 m. JAV rinkimus.
Straipsnyje minimas ir FTB dokumentas, kuriame pateikiamas teiginys, kad J. Epsteinas „buvo artimas buvusiam Izraelio premjerui Ehudui Barakui ir buvo apmokytas kaip šnipas“. „Daily Mail“ cituoja 2013 m. birželio el. laišką, kuriame J. Epsteinas E. Barakui rašė: „V. Putinas vasarą perrikiuos savo štabą, priartindamas tik labai patikimus žmones, daugiau informacijos telefonu arba akis į akį.“
Britanija
FTB šaltinis susiejo J. Epsteiną ir su buvusia V. Putino jaunimo judėjimo lydere Masha Drokova. Jos įmonė „Day One Ventures“ esą kaltinta buvimu Silicio slėnyje tam, kad „vogtų technologijas“ iš JAV.
M. Drokova pokalbyje su FTB agentu J. Epsteiną pavadino „nuostabiu vyru“.
Straipsnyje tvirtinama, kad JAV saugumo struktūros esą „metus stebėjo“ J. Epsteino ryšius su Rusija, o Jungtinės Karalystės partneriai buvo atsargesni dėl jo sąsajų su princu Andrew. Publikacijoje taip pat keliama versija, jog J. Epsteinas į šnipinėjimo pasaulį galėjo patekti per susikompromitavusį žiniasklaidos magnatą Robertą Maxwellą.
R. Maxwellas, buvęs britų parlamentaras, nuo 8-ojo dešimtmečio esą dirbo Rusijai ir padėjo „Mossad“ ekstradicijos operacijose, susijusiose su sovietų žydais. Publikacijoje teigiama, kad mainais jis galėjo plauti rusiškus pinigus Vakaruose, o tai esą vyko padedant J. Epsteinui.
Tekste taip pat rašoma, kad naujasis įrodymų paketas didina spaudimą princui Andrew, kuris neigia visus kaltinimus, bet dokumentuose minimas ir vaizduojamas ne kartą.
Nurodoma, kad J. Epsteinas esą bandė įtraukti net karalienę Elizabeth II į kampaniją, siekiant „Oskaro“ Harvey Weinsteino 2010 m. filmui „The King’s Speech“.
Keiras Starmeris šeštadienį paragino princą A. Mountbatten-Windsorą liudyti dėl ryšių su J. Epsteinu. Publikacijoje taip pat teigiama, kad antra moteris pareiškė buvusi „siaubingai“ išnaudota tiek princo Andrew, tiek J. Epsteino, ir davė pareiškimą FTB.
Straipsnyje minima Virginia Giuffre, viena iš J. Epsteino aukų, kuri, kaip teigiama, balandį nusižudė. V. Giuffre tvirtino, jog J. Epsteinas vertė ją tris kartus mylėtis su princu įskaitant laiką, kai jai buvo 17 metų, o princas kaltinimus neigia.
J. Epsteinas nusižudė 2019 m. Niujorko kalėjime. Jo bendrininkė Ghislaine Maxwell atlieka 20 metų bausmę už prekybą žmonėmis ir susijusius nusikaltimus.
