Po naujos J. Epsteino dokumentų bangos – D. Trumpo reakcija

Skrydžio metu lėktuvu „Air Force One“ į Floridą D. Trumpas tvirtino, kad dokumentai jį išteisina nuo kaltinimų dėl ryšių su J. Epsteinu. Prezidentas leido suprasti, kad viešai paskelbta medžiaga esą paneigia jam mestus įtarimus.
„Aš pats to nemačiau, bet kai kurie labai svarbūs žmonės man pasakė, kad tai ne tik mane išteisina, bet ir yra priešingai nei tikėjosi žmonės, žinote, radikalūs kairieji“, – pareiškė D. Trumpas. Jis pabrėžė, kad vertinimą grindžia kitų jam perduota informacija.
Respublikono komentarai nuskambėjo po to, kai dokumentai vėl atgaivino diskusijas apie D. Trumpo ir J. Epsteino draugystę. Pats D. Trumpas teigė, jog naujieji įrašai jam esą palankūs.
D. Trumpas pažinojo J. Epsteiną ir 2002 m. jį apibūdino kaip „nuostabų vaikiną“. Tąkart D. Trumpas taip pat užsiminė, kad J. Epsteinui patiko jaunesnės moterys.
Po J. Epsteino mirties 2019 m. D. Trumpas aiškino, kad jie „susipyko“ ir 15 metų nebendravo.
Visgi D. Trumpas ne kartą buvo paminėtas dokumentuose, kurie kaip Epsteino bylų dalis buvo paskelbti praėjusiais metais.
Tarp jų minimi ir J. Epsteino privataus lėktuvo skrydžių žurnalai, apimantys 1993–1997 m. laikotarpį.