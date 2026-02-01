Prahoje dešimtys tūkstančių žmonių reiškė paramą su premjeru nesutariančiam prezidentui

Nepriklausomo judėjimo „Milijonas akimirkų demokratijai“ organizatorių teigimu, demonstracijoje dalyvavo iki 90 tūkst. žmonių, dalis mojavo Čekijos, Europos ir Ukrainos vėliavomis.
A. Babišas vadovauja vyriausybei, kurią sudaro jo populistinė partija ANO ir dvi euroskeptiškos partijos (kraštutinės dešinės SPD ir dešinieji „Motoristai“), pasiekęs pergalę rinkimuose praėjusių metų spalio mėn.
Nuo tada prezidentas Petro Pavelas ir vyriausybė surėmė ietis dėl A. Babišo sprendimo paskirti ministru asmenį, kuris yra tiriamas dėl kaltinimų išprievartavimu, ir dėl to, ar Čekija turėtų toliau remti karo niokojamą Ukrainą.
Baiminasi diktatūros
„Esame čia, kad parodytume prezidentui, jog jis nėra vienas – diktatūros velnias niekada nemiega, ir mes turime išlikti budrūs“, – naujienų agentūrai AFP sakė Alena Krotka, pensininkė, kuri toje pačioje Prahos Venceslavo aikštėje 1989 m. protestavo prieš komunistų režimą.
Antradienį Čekijos prezidentas paviešino trumpas žinutes, kuriose „Motoristų“ pirmininkas ir užsienio reikalų ministras Petro Macinka grasino keršyti, jei prezidentas ir toliau nesutiks aplinkos ministru paskirti „Motoristų“ kandidatą Filipą Tureką.
Buvęs Europos Parlamento narys F. Turekas yra tiriamas dėl kaltinimų smurtu artimoje aplinkoje ir išprievartavimu po buvusios širdies draugės pateikto skundo.
Žiniasklaidoje taip pat buvo paskelbti F. Tureko įrašai socialiniuose tinkluose, kuriuos žurnalistai vadino rasistiniais ir žeminančiais moteris, o policija yra tyrusi įtarimus, kad kandidatas į ministrus turėjo nacių atributikos ir atliko nacių pasisveikinimo gestą, tačiau bylą nutraukė.
„Turime užkirsti kelią tokiam elgesiui didžiojoje politikoje, tai negali tęstis“, – sakė 16-metis moksleivis Teodoras, kuris nešėsi plakatą prezidentui palaikyti.
P. Pavelas atsisakė skirti S. Tureką ministru, sakydamas, kad jo veiksmai „kelia abejonių dėl jo lojalumo Čekijos konstitucijoje įtvirtintoms vertybėms“.
Šiuo metu užsienio reikalų ir aplinkos ministro pareigas einantis P. Macinka sekmadienį Čekijos visuomeninėje televizijoje sakė ignoruosiąs prezidentą, kuris, jo nuomone, neturėtų atstovauti šaliai kitame NATO viršūnių susitikime.
Parlamento opozicija kitą savaitę inicijuoja balsavimą dėl nepasitikėjimo vyriausybe, kurį A. Babišo kabinetas beveik neabejotinai išgyvens.
Renka milijoną parašų
„Petro Macinkos beprecedentis prezidento šantažas yra visiškai nepriimtinas. Demokratinėje kultūroje tam nėra vietos“, – platformoje „Facebook“ rašė judėjimas „Milijonas akimirkų demokratijai“.
2019 m. šis judėjimas surengė mitingą, kuriame dalyvavo apie 250 tūkst. žmonių, protestavusių prieš A. Babišą, kuris tuo metu ėjo pirmąją premjero kadenciją. Protestuotojai tuomet jį kaltino korupcija ir ragino atsistatydinti.
Judėjimo atstovai paskelbė, kad jeigu neseniai paskelbtą peticiją „Mes palaikome prezidentą“ pasirašys daugiau nei milijonas žmonių, bus surengta nauja demonstracija. Šiuo metu surinkta daugiau nei 622 tūkst. parašų.
Platformoje „X“ Čekijos prezidentas teigė vertinantis žmones, kurie „pasirengę ginti padorumą, tiesą, solidarumą ir abipusę pagarbą“.
„Aš labai vertinu visus tuos, kurie nelieka abejingi tam, kas vyksta aplink juos, ir kurie jaučiasi atsakingi už mūsų šalies padėtį“, – sakė jis.
P. Pavelas ir A. Babišas taip pat nesutaria dėl Čekijoje pagamintų naikintuvų tiekimo Ukrainai. Čekijos prezidentas nemato problemos jai perduoti keturis orlaivius L-159, o vyriausybė prieštarauja karinės pagalbos teikimui Kyjivui ir tvirtina, esą šių naikintuvų reikia pačiai Prahai.