Varšuvoje miške pasiklydusi moteris mirtinai sušalo

2026 m. vasario 1 d. 16:30
Varšuvos policija šeštadienio vakarą paskelbė apie trijų žmonių – dviejų moterų ir vyro – dingimą. Jie pasiklydo bevaikščiodami miške ir negalėjo savarankiškai rasti kelio atgal.
Pagalbos tarnybos pradėjo paiešką į vakarus nuo Varšuvos esančiame Kampinoso nacionaliniame parke.
Gelbėjimo operacijoje dalyvavo policijos pareigūnai, pareigūnas su šunimi, ugniagesiai iš valstybinės ir savanoriškos priešgaisrinės tarnybos bei greitosios medicininės pagalbos darbuotojai.
Nepaisant to, kad tarnybos reagavo žaibiškai ir žmonės buvo greitai rasti, vyresnės moters gyvybės išgelbėti nepavyko, nors ją ir buvo bandoma intensyviai gaivinti.
Rastas vyras buvo nugabentas į ligoninę dėl sunkios hipotermijos.
Atsižvelgdama į šaltus orus, kai temperatūra gali nukristi žemiau 30 laipsnių Celsijaus, Lenkijos policija perspėja žmones būti atsargius leidžiant laiką tiek lauke, tiek miškingose vietovėse, ypač tamsiuoju paros metu.
Policija primena, kad esant šaltiems orams, kai vėjuota, o matomumas ribotas, žmonės gali prarasti orientaciją ir labai greitai patirti gyvybei pavojų keliančią hipotermiją – organizmo atšalimą sutrikus jo šilumos pusiausvyrai.
