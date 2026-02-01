PasaulisĮvykiai

Vokietija kritikuoja Irano sprendimą ES kariuomenes paskelbti teroristų grupuotėmis

2026 m. vasario 1 d. 15:40
Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulas sekmadienį griežtai sukritikavo Irano sprendimą Europos Sąjungos (ES) šalių kariuomenes paskelbti teroristinėmis grupuotėmis. Tokio atsakomojo žingsnio Teheranas ėmėsi po to, kai anksčiau šią savaitę ES į teroristinių organizacijų sąrašą įtraukė Irano revoliucinės gvardijos korpusą (IRGC).
Daugiau nuotraukų (1)
Vokietijos ministras sako, kad Irano sprendimas yra nepagrįstas ir propagandinis.
„Mes neleisime būti bauginami“, – teigė Vokietijos diplomatijos vadovas prieš išvykdamas vizito į Pietryčių Azijos ir Ramiojo vandenyno regioną.
Irano parlamento pirmininkas Mohammadas Bagheras Ghalibafas anksčiau sekmadienį paskelbė, kad Iranas ES valstybių kariuomenes laiko teroristų grupuotėmis.
ELTA primena, kad JAV pirmoji pasaulyje pripažino IRGC teroristine organizacija D. Trumpo pirmosios kadencijos metu 2019 m.
Vėliau tais pačiais metais Irano parlamentas priėmė įstatymą leidžiantį užsienio karines pajėgas paskelbti teroristų grupuotėmis.
Anksčiau šią savaitę, ketvirtadienį, ES užsienio reikalų ministrai nusprendė Irano revoliucinės gvardijos korpusą (IRGC) pripažinti teroristine organizacija, nes sausio pradžioje ji žiauriai numalšino protestus prieš teokratinį režimą. Protestai kilo 2025 m. gruodį dėl ekonominės krizės.
VokietijaIranasEuropos Sąjunga (ES)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.