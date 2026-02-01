Vokietija kritikuoja Irano sprendimą ES kariuomenes paskelbti teroristų grupuotėmis

Vokietijos ministras sako, kad Irano sprendimas yra nepagrįstas ir propagandinis.
„Mes neleisime būti bauginami“, – teigė Vokietijos diplomatijos vadovas prieš išvykdamas vizito į Pietryčių Azijos ir Ramiojo vandenyno regioną.
Irano parlamento pirmininkas Mohammadas Bagheras Ghalibafas anksčiau sekmadienį paskelbė, kad Iranas ES valstybių kariuomenes laiko teroristų grupuotėmis.
ELTA primena, kad JAV pirmoji pasaulyje pripažino IRGC teroristine organizacija D. Trumpo pirmosios kadencijos metu 2019 m.
Vėliau tais pačiais metais Irano parlamentas priėmė įstatymą leidžiantį užsienio karines pajėgas paskelbti teroristų grupuotėmis.
Anksčiau šią savaitę, ketvirtadienį, ES užsienio reikalų ministrai nusprendė Irano revoliucinės gvardijos korpusą (IRGC) pripažinti teroristine organizacija, nes sausio pradžioje ji žiauriai numalšino protestus prieš teokratinį režimą. Protestai kilo 2025 m. gruodį dėl ekonominės krizės.