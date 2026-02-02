D. Trumpas: deramės su Kuba dėl susitarimo

„Manau, sudarysime sandorį su Kuba“, – sakė D. Trumpas sekmadienį žurnalistams. Jo vyriausybė esą šiuo metu apie tai kalba su aukščiausiais Havanos atstovais.
„Kuba yra žlugusi valstybė. Tokia ji jau seniai, bet dabar jai trūksta Venesuelos, kurį ją remia, – teigė prezidentas savo rezidencijoje Palm Byče Floridos valstijoje. – Kalbame su atsakingais Kubos asmenimis, su aukščiausiais šalies atstovais, kad pamatytume, kas bus“. Kas tiksliai turėtų būti numatyta susitarime, D. Trumpas nepasakė.
Nuo tada, kai JAV pajėgos metų pradžioje sulaikė ir iš šalies išgabeno Venesuelos prezidentą Nicolą Madurą, D. Trumpas neslepia, kad jo akiratyje yra ir kitos nemėgstamos šalys, įskaitant Kubą.
Tačiau karinis įsikišimas ten, anot jo, nereikalingas, nes be Venesuelos naftos komunistinė vadovybė Havanoje esą ir taip žlugs. Kuba yra labai priklausoma nuo Venesuelos naftos tiekimo.
Prieš kelias dienas D. Trumpas dar kartą padidino spaudimą Havanai. Jis pagrasino papildomais muitais šalims, kurios tieks naftą Kubai. Ketvirtadienį pasirašytame dekrete teigiama, kad tokie muitai gali būti taikomi importui iš tų valstybių, kurios „tiesiogiai ar netiesiogiai parduoda ar tiekia naftą Kubai“. Vyriausybė Havanoje kalbėjo apie „brutalų agresijos aktą“.
Meksikos prezidentė Claudua Sheinbaum sekmadienį pareiškė, kad jos vyriausybė ketina nusiųsti į Kubą humanitarinės pagalbos, įskaitant „maisto ir kitų produktų“.
Be to, ji siekiant diplomatinio sprendimo, kad, nepaisant Vašingtono grasinamų muitų, galėtų toliau tiekti šaliai naftą.