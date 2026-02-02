PasaulisĮvykiai

D. Trumpas: Kenedžio centras bus uždaromas dvejus metus truksiančiam remontui

2026 m. vasario 2 d. 08:34
JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį paskelbė apie planus laikinai uždaryti Kenedžio centrą Vašingtone kapitaliniam remontui, praėjus dviem mėnesiams po to, kai buvo priimtas prieštaringai vertinamas sprendimas šią kultūros instituciją pavadinti jo vardu.
Daugiau nuotraukų (1)
D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“ pranešė, kad „Trumpo Kenedžio centras“ liepos mėnesį bus uždarytas maždaug dvejiems metams. Pasak jo, po remonto centras virs „pasaulinės klasės menų, muzikos ir pramogų bastionu“.
JAV administracija ne kartą tvirtino, kad prie Potomako upės įsikūrusiam Kenedžio centro kompleksui reikia remonto ir modernizacijos.
Kenedžio centre rengiami teatro, šokio ir muzikos spektakliai, jis pavadintas buvusio prezidento Johno F. Kennedy (1917–1963) vardu. D. Trumpo vardas oficialiai buvo pridėtas praėjusį gruodį ir dėl to kai kurie atlikėjai bei grupės pareiškė protestus ir paskelbė atšaukiantys savo pasirodymus šiame centre.
Netrukus po to, kai pradėjo eiti pareigas, D. Trumpas atleido kelis centro valdybos narius, perėmė vadovavimą centrui ir jo prezidentu paskyrė buvusį JAV ambasadorių Vokietijoje Richardą Grenellą.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)VašingtonasJohnas Fitzgeraldas Kennedy

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.