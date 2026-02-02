D. Trumpas: Kenedžio centras bus uždaromas dvejus metus truksiančiam remontui

D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“ pranešė, kad „Trumpo Kenedžio centras“ liepos mėnesį bus uždarytas maždaug dvejiems metams. Pasak jo, po remonto centras virs „pasaulinės klasės menų, muzikos ir pramogų bastionu“.
JAV administracija ne kartą tvirtino, kad prie Potomako upės įsikūrusiam Kenedžio centro kompleksui reikia remonto ir modernizacijos.
Kenedžio centre rengiami teatro, šokio ir muzikos spektakliai, jis pavadintas buvusio prezidento Johno F. Kennedy (1917–1963) vardu. D. Trumpo vardas oficialiai buvo pridėtas praėjusį gruodį ir dėl to kai kurie atlikėjai bei grupės pareiškė protestus ir paskelbė atšaukiantys savo pasirodymus šiame centre.
Netrukus po to, kai pradėjo eiti pareigas, D. Trumpas atleido kelis centro valdybos narius, perėmė vadovavimą centrui ir jo prezidentu paskyrė buvusį JAV ambasadorių Vokietijoje Richardą Grenellą.