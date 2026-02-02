PasaulisĮvykiai

Iranas: derybų su JAV pagrindai bus baigti derinti artimiausiomis dienomis

2026 m. vasario 2 d. 11:45
JAV prezidentui Donaldui Trumpui grasinant kariniais veiksmais prieš Iraną, Teheranas pirmadienį pareiškė planuojantis, kad derybų su Jungtinėmis Valstijomis pagrindai bus parengti artimiausiomis dienomis, ir neigė sulaukęs ultimatumo iš Vašingtono.
„Šio regiono šalys veikia tarpininkauja keičiantis žinutėmis“, – sakė Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Esmaeilis Baqaei, nepateikdamas išsamesnių duomenų apie galimų derybų turinį.
„Buvo aptarti keli klausimai, ir mes nagrinėjame bei baigiame derinti kiekvieno diplomatinio proceso etapo detales; tai tikimės užbaigti artimiausiomis dienomis. Tai susiję su metodu ir pamatinėmis sąlygomis“, – sakė atstovas spaudai.
Iranui kariniais veiksmais grasinantis JAV prezidentas kiek anksčiau pareiškė nustatęs Islamo respublikai terminą dėl derybų pradžios, siekiant susitarimo dėl branduolinės programos. E. Baqaei pirmadienį neigė, kad Iranas sulaukė tokio D. Trumpo ultimatumo.
„(Iranas – ELTA) yra šalis, kuri diplomatiniuose procesuose visada elgiasi sąžiningai ir rimtai, bet niekada nepriima ultimatumų. Dėl to tokio teiginio negalima patvirtinti“, – spaudos konferencijoje paklaustas, ar Teheranas sulaukė konkretaus ultimatumo iš Vašingtono, sakė užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai.
ELTA primena, kad 2025 m. gruodžio pabaigoje Irane dėl ekonominės krizės kilusios demonstracijos greitai peraugo į protestus prieš teokratinį režimą.
Sausio pradžioje Irano saugumo pajėgos protestus žiauriai numalšino, o žūti galėjo mažiausiai 5 tūkst. žmonių.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau išreiškė paramą demonstracijoms ir teigė ketinantis imtis „labai griežtų veiksmų“ prieš Iraną, jei šis įvykdys protestuotojų egzekucijas.
D. Trumpas pagrasino ir kariniais smūgiais. Jis taip pat pareikalavo, kad Iranas sutiktų nebevystyti savo branduolinės programos.
Neseniai JAV į regioną pasiuntė lėktuvnešį „Abraham Lincoln“ ir kitas pajėgas.
IranasJAVderybos

