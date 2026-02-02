Irano užsienio reikalų ministras susitiks su JAV specialiuoju pasiuntiniu S. Witkoffu

Jungtinės Amerikos Valstijos kol kas nepatvirtino S. Witkoffo dalyvavimo. „Tasnim“ laikoma artima galingam Islamo revoliucijos gvardijos korpusui (IRGC) – Irano elitinėms kovos pajėgoms.
Apie susitikimą pranešta jau kelias savaites tvyrant įtampai tarp Vašingtono ir Teherano, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino atsakyti karinėmis priemonėmis į žiaurų Irano saugumo pajėgų susidorojimą su protestuotojais anksčiau šiais metais.
Nuo to laiko D. Trumpas dislokavo lėktuvnešį Persijos įlankoje, tačiau praėjusios savaitės pabaigoje užsiminė apie derybas.
JAV prezidentas ne kartą bandė priversti Teheraną atsisakyti prieštaringai vertinamos branduolinės programos. Praėjusiais metais Vašingtonas ir Teheranas derėjosi dėl ginčijamos Irano branduolinės programos, tačiau svarbiausių problemų išspręsti nepavyko.
Pagrindinis JAV reikalavimas yra visiškai sustabdyti Irano urano sodrinimo programą. Teheranas teigia norintis apriboti savo branduolinę programą, tačiau su šiuo Vašingtono reikalavimu nesutinka.
Likus dienai iki šeštojo derybų rato pradžios praėjusį birželį, Izraelis užpuolė Iraną, Teheranas atsakė raketų ugnimi. Nepraėjus nė savaitei, JAV įsitraukė į karą ir subombardavo svarbius branduolinius objektus. D. Trumpas tuo metu pareiškė, kad Irano branduoliniai objektai buvo visiškai sunaikinti.
Kiti ginčytini klausimai yra Irano raketų programa, parama kovotojų grupuotėms Artimuosiuose Rytuose ir 400 kilogramų itin prisodrinto urano buvimo vieta.
Irano vyriausybė pabrėžė, kad iš pradžių norėjo derėtis tik dėl branduolinės programos, jos teigimu, skirtos tik taikiems tikslams.
Teheranas tikisi, kad derybos nutrauks griežtas tarptautines sankcijas Iranui ir suteiks labai reikalingą ekonominį pakilimą.
Pastarąsias demonstracijas gruodžio pabaigoje išprovokavo didelė ekonomikos krizė šalyje, vėliau jos peraugo į politinį sukilimą. Protestų įkarštyje D. Trumpas pažadėjo paremti demonstrantus.
Sausio viduryje respublikonas pasisakė už valdžios pasikeitimą Irane. Daugelis protestuotojų, išėjusių į gatves prieš autoritarinę vyriausybę Irane, kritikavo D. Trumpo norą sudaryti sandorį.
