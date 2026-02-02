Izraelis praneša Libano pietuose likvidavęs „Hezbollah“ pareigūną

„Likviduotas: Ali Dawoudas Amichas, kuris buvo „Hezbollah“ inžinerijos skyriaus vadovas“, – socialiniuose tinkluose teigė Izraelio gynybos pajėgos (IDF). Pasak jų, šis pareigūnas „prisidėjo prie bandymų atkurti „Hezbollah“ teroristinę infrastruktūrą Al Dveiro rajone Pietų Libane“, be to, jis „rengė teroristinius išpuolius prieš IDF karius, pažeisdamas Izraelio ir Libano susitarimus“.
Vadovaujantis nuo 2024 m. lapkričio pabaigos galiojančių Izraelio ir „Hezbollah“ paliaubų sąlygomis, ši Irano remiama šiitų grupuotė turėjo būti nuginkluota. Izraelis kaltina „Hezbollah“ persitvarkymu ir persiginklavimu, taip pažeidžiant susitarimą. Dėl to kariuomenė beveik kasdien toliau atakuoja kaimyninę šalį.
Vyriausybės duomenimis, Libane nuo paliaubų pradžios žuvo daugiau kaip 300 žmonių. Pasak Jungtinių Tautų, daugiau kaip 100 iš jų buvo civiliai.