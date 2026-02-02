JAV generalinė prokuratūra: neplanuojami nauji kaltinimai Epsteino byloje

Peržiūrėjus J. Epsteino dokumentus, nebuvo rasta nieko, kas leistų prokuratūrai vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, amerikiečių stočiai CNN sakė generalinės prokurorės pavaduotojas Toddas Blanche‘as. Visas pasaulis, anot jo, dabar gali susipažinti su paviešinta medžiaga ir „spręsti, ar mes klydome“.
T. Blanche‘as pripažino, kad paskelbtuose dokumentuose yra šokiruojančių dalykų.
„Yra daug siaubingų nuotraukų, kurias matyt padarė ponas J. Epsteinas ar žmonės iš jo aplinkos, tačiau tai nebūtinai leidžia mums prieš ką nors vykdyti baudžiamąjį persekiojimą“, – teigė jis.
JAV multimilijonierius J. Epsteinas daugį metų vadovavo seksualinio išnaudojimo tinklui, kurio aukomis tapo dešimtys jaunų moterų ir nepilnamečių. 2019 m. jis nusižudė kalėjimo kameroje.
Paskelbta medžiaga, be kita ko, apima elektroninius laiškus, teismo dokumentus, medicinines pažymas, taip pat nuotraukas ir vaizdo įrašus.
Susidomėjimas šia medžiaga yra ypač didelis, nes J. Epsteinas turėjo gerų ryšių aukštuomenėje. Paviešintuose dokumentuose minima daug žinomų asmenybių, įskaitant JAV prezidentą Donaldą Trumpą. Tiesa, nėra jokių įrodymų, kad respublikonas būtų įsipainiojęs į skandalą. JAV prezidentas neigia bet kokį ryšį su nusikalstamomis veikomis.
JAV generalinė prokuratūra penktadienį paviešino milijonus naujų dokumentų. Pasak T. Blanche'o, taip institucija įvykdė savo įsipareigojimą. Visgi mažai tikėtina, kad kelerius metus trunkantys debatai dėl J. Epsteino bylos dokumentų viešinimo tuo ir pasibaigs.