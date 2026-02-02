Latviai imasi veiksmų: dėl J. Epsteino bylos dokumentų pradėjo tyrimą

Rygos generalinė prokuratūra pirmadienį pranešė, kad taip pat išnagrinės nuteisto JAV seksualinio nusikaltėlio Jeffrey‘io Epsteino bylos dokumentus, pranešė naujienų agentūra LETA ir Latvijos radijas.
Penktadienį JAV Teisingumo departamentas paskelbė daugiau J. Epsteino bylos tyrimo dokumentų.
Latvijos žiniasklaidos teigimu, ši Baltijos respublika juose nurodoma kaip viena iš vietų, kur nusikalstamais J. Epsteino tikslais buvo verbuojamos jaunos moterys ir nepilnametės.
Dokumentus išnagrinėjusios žiniasklaidos priemonės pranešė, kad Latvija įvairiuose kontekstuose paminėta daugiau nei 500 kartų, o jos sostinė Ryga – daugiau nei 800 kartų.
Paskelbtuose dokumentuose paminėti kelių Latvijos modelių ir modelių agentūrų pavadinimai, taip pat atskleistas asmeninis J. Epsteino susirašinėjimas su Latvijos merginomis.
Be to, keletas Latvių merginų galėjo dirbti jo asistentėmis.
Paskelbtoje bylos medžiagoje taip pat yra jaunų latvių moterų pasų, skrydžių bilietų į Rygą ir atgal bei viešbučių rezervacijų Latvijos sostinėje duomenys.
JAV multimilijonierius J. Epsteinas daugelį metų vadovavo seksualinio išnaudojimo tinklui, kurio aukomis tapo dešimtys jaunų moterų ir nepilnamečių merginų.
2019 m. buvo oficialiai pripažinta, kad jis mirė Niujorko kalėjimo kameroje, būdamas 66 metų amžiaus, nurodant, kad jo mirties priežastis buvo savižudybė.