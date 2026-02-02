PasaulisĮvykiai

Netoli Gran Kanarijos nuskendo burlaivis: skelbia, kad jame buvo lietuviai, vienas iš jų – žuvo

2026 m. vasario 2 d. 19:20
Netoli Gran Kanarijos nuskendo burlaivis, kuriame buvo 3 lietuviai. Vienas vyras nuskendo, skelbia Ispanijos gelbėjimo centras ir vietinė žiniasklaida.
Pranešama, kad operaciją vykdė jūrų gelbėjimo tarnyba. Į pagalbą jie išskubėjo gavę „Garmin SOS“ signalą, kuris, pasak valstybinės įmonės atstovo, suteikia mažiau informacijos nei jūrų signalai.
„Mūsų Madrido centras gavo SOS pranešimą už 285 mylių nuo Gran Kanarijos, tačiau informacijos apie pavojaus pobūdį ar laivo detales nebuvo.
Du žmonės buvo išgelbėti, o vieno kūnas buvo rastas. Pranešta, kad laive nebuvo kitų žmonių ir kad įgula buvo lietuviai. Išsilaipinimas planuojamas Žaliajame Kyšulyje“, – skelbė gelbėjimo centras soc. tinkle „X“.
Anot portalo diariodeavisos.elespanol.com, išgelbėti vyrai pasakojo, kad burlaivis, kuriuo jie plaukė, apvirto, jie buvo vieninteliai jo įgulos nariai ir kad jie yra lietuviai.
Gran Kanarijaburlaivissudužo
