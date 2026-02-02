Norvegijos kronprincesės sūnus praleis areštinėje mažiausiai keturias savaites

M. B. Høiby buvo suimtas sekmadienio vakarą. Policijos teigimu, princesės 29 metų sūnus įtariamas fiziniu užpuolimu, grasinimu peiliu ir teismo nustatyto draudimo pažeidimu. Pranešimai rodo, kad prieš suėmimą savaitgalį M. B. Høiby smurtavo. Jis iš pradžių naujų kaltinimų nekomentavo.
M. B. Høiby teismas turėtų prasidėti antradienio rytą Osle. Šiuo metu jam pateikti 38 kaltinimai, įskaitant už išžaginimą, smurtą artimoje aplinkoje, kūno sužalojimą, turto sugadinimą ir draudžiamųjų nurodymų pažeidimus. Jis ypač neigia seksualinius nusikaltimus.
M. B. Høiby yra Mette Marit sūnus iš ankstesnių santykių prieš jai ištekant už Norvegijos sosto paveldėtojo Haakono. M. B. Høiby neturi princo titulo ir oficialiai nėra Norvegijos karališkosios šeimos narys.
Pirmieji kaltinimai jam buvo paviešinti 2024 m. ir jų skaičius nuolat didėjo. Prieš kelias savaites buvo pridėti dar šeši kaltinimai. M. B. Høiby kaltinamas turėjęs ir gabenęs maždaug 3,5 kilogramo kanapių bei kelis kartus viršijęs greitį, važiuodamas motociklu.
2024 m. vasarą M. B. Høiby prisipažino smurtavęs prieš tuometinę savo merginą, kai buvo apsvaigęs nuo alkoholio ir kokaino, bei niokojęs daiktus jos bute.
Tuo metu padarytame jo pareiškime jis kalbėjo apie psichinės sveikatos problemas ir ilgalaikę kovą su priklausomybe nuo narkotikų. Tyrėjai neabejoja, kad jis padarė virtinę nusikaltimų, įskaitant kelis seksualinius nusikaltimus pagal Norvegijos išžaginimo įstatymą.
Kol nėra nuosprendžio, taikoma nekaltumo prezumpcija. Teismas turėtų trukti iki kovo vidurio. Pirmąją dieną bus perskaitytas kaltinamasis aktas ir pasakytos įžanginės kalbos, o antrąja M. B. Høiby turės atsakyti į kaltinimus.
Taip pat bus išklausytos kelios tariamos aukos ir liudytojos, įskaitant buvusias kaltinamojo merginas. Laikantis griežtų taisyklių, daugelis pareiškimų bus išklausyti už uždarų durų. Žiniasklaida ypač domisi šia byla.