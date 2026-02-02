Plinta šokiruojantis J. Epsteino interviu: „Velnias mane gąsdina“

Interneto platybėse pasklido įvairios nuotraukos su pasaulio garsenybėmis, taip pat iš naujo atrastas įrašas, kuriame apklausiamas pats J. Epsteinas. Ši medžiaga leidžia iš arti pamatyti jo požiūrį į save ir savo turto kilmę.
Televizija „Sky News“ pasidalijo interviu ištraukomis, kuriose J. Epsteinas atsakinėja į itin nepatogius klausimus. Interviu vedėjas kadre nepasirodo, tačiau, pasak „Sky News“, manoma, kad klausimus užduoda Steve'as Bannonas.
S. Bannonas garsėja tuo, kad dalį pirmosios Donaldo Trumpo prezidentavimo kadencijos dirbo Baltuosiuose rūmuose kaip vyriausiasis strategas.
Paslaptingas interviu
Nėra žinoma, kada, kur ir kokiomis aplinkybėmis buvo nufilmuotas šis pokalbis. Kadre J. Epsteinas vilki juodus marškinius, dėvi akinius ir atrodo ramus bei atsipalaidavęs.
Interviu metu jo klausiama, ar jo pinigai yra nešvarūs. J. Epsteinas tikino, kad taip nėra, nes „pats juos uždirbo“.
Vedėjas primena, jog didžiuliai J. Epsteino turtai galėjo būti sukaupti tamsiu būdu, patarinėjant blogiausiems pasaulio žmonėms ir darant nedorus dalykus. J. Epsteinas vengia tiesaus atsakymo, kartodamas, kad „etika visada yra sudėtinga tema“ ir tikindamas, jog su savo pinigais elgėsi tinkamai.
Kaip pavyzdį J. Epsteinas mini tai, kad aukojo lėšas poliomielito aukoms Pakistane ir Indijoje gydyti. Po to jis sulaukia klausimo, ar paramos gavėjai žinojo, kad būtent jis yra šių pinigų šaltinis.
J. Epsteinas tvirtina, jog žmonėms, kuriems reikia pagalbos, aukų kilmė nėra svarbi. „Manau, kad jei jiems pasakytumėte, jog pats velnias pasakė: „Aš iškeisiu keletą dolerių į jūsų vaiko gyvybę...“.“
Tuomet pašnekovas jį pertraukia taikliu klausimu: „Ar manote, kad esate pats velnias?“ J. Epsteinas bando pajuokauti: „Ne, bet turiu gerą veidrodį“.
Vedėjas primena, kad tai rimtas klausimas, ir pakartoja: „Ar manote, kad esate pats velnias?“ J. Epsteinas sutrikęs klausia: „Nežinau. Kodėl taip sakote?“
Pašnekovas už kadro tvirtina: „Todėl, kad turite visas savybes“ ir taip dar labiau paaštrina pokalbį. Galiausiai J. Epsteinas pripažįsta: „Ne, velnias mane gąsdina“.
Tada jis išgirsta dar vieną provokuojantį klausimą: „Kas jūs esate, trečios klasės seksualinis grobuonis?“ J. Epsteinas prisipažįsta: „Pirmos klasės. Aš esu žemiausios klasės“.
2019 m. rugpjūtį, kai buvo suimtas dėl kaltinimų prekyba žmonėmis, J. Epsteinas buvo rastas negyvas savo kameroje, sulaukęs 66 metų. Jo mirtis tik dar labiau pakurstė visuomenės susidomėjimą galimais bendrininkais ir ryšiais.
Daugiau kaip trys milijonai dokumentų vis dar kruopščiai peržiūrimi, viešumoje atsiranda vis daugiau pavardžių, o žmonės ieško patvirtinimo, kas lankėsi liūdnai pagarsėjusioje J. Epsteino saloje.