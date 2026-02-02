Prezidento rinkimus Kosta Rikoje laimėjo dešiniųjų pažiūrų L. Fernandez

L. Fernandez per televizijos transliuotą pokalbį telefonu su kadenciją baigiančiu prezidentu Rodrigo Chavesu paskelbė save „išrinktąja prezidente“. Jos partijos PPSO rinkimų vakarėlyje L. Fernandez padėkojo savo pirmtakui ir mentoriui už pasitikėjimą.
Ji „nepailsdama kovos“, kad Kosta Rika toliau tęstų „ekonomikos augimo, laisvės ir pirmiausiai pažangos kelią“.
39-erių politologė L. Fernandez dalyvavo rinkimuose žadėdama griežtą kovą su narkotikų nusikalstamumu šalyje. Ji savo pavyzdžiu vadino Salvadoro prezidentą Nayibą Bukelę, kuris geležine ranka kovoja su nusikalstamomis gaujomis.
Salvadoro prezidentas buvo pirmasis, pasveikinęs L. Fernandez su pergale.
„Ką tik telefonu pasveikinau išrinktąją Kosta Rikos prezidentę Laurą Fernandez, – teigė jis tinkle X dar prieš suskaičiuojant visus balsus. – Linkiu jai didžiausios sėkmės vadovaujant ir visa ko geriausio mylimai broliškai Kosta Rikos tautai“.
Prezidento ir parlamento rinkimuose balsavimo teisę turėjo apie 3,7 mln. žmonių.
5,2 mln. gyventojų turinti Kosta Rika dėl savo stabilios demokratijos gali džiaugtis geru tarptautiniu įvaizdžiu. Dėl gamos grožio ji pamėgta turistų. Tačiau šalyje pastebimai išaugo smurtinių nusikaltimų skaičius, todėl saugumo klausimai rinkimuose vaidino viena pagrindinių vaidmenų.