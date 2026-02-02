S. Lavrovas pareiškė, kad ekonominis spaudimas Kubai yra nepriimtinas

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė vykdomąjį įsakymą, kuriuo grasinama įvesti papildomus tarifus šalims, parduodančioms naftą Kubai, išgyvenančiai didžiausią per kelis dešimtmečius ekonominę krizę.
Kubos prezidentas Miguelis Diazas-Canelis pasmerkė šį žingsnį, pavadinęs jį bandymu uždusinti šalies ekonomiką.
S. Lavrovas pakartojo, kad ekonominis ir karinis spaudimas Kubai, įskaitant energijos tiekimo į salą sutrikdymą, yra nepriimtinas, sakoma jo pokalbio telefonu su kolega iš Kubos Bruno Rodriguezu stenogramoje.
Rusijos ministras sakė, kad energijos tiekimo į salą sutrikimas „kelia grėsmę rimtai pabloginti ekonominę ir humanitarinę padėtį šalyje“. Jis pakartojo Maskvos „tvirtą įsipareigojimą toliau teikti Kubai reikiamą politinę ir materialinę paramą“.
JAV paskelbus apie tarifus, naujienų agentūros AFP žurnalistai matė prie degalinių Havanoje nusidriekusias ilgas kubiečių eiles.
Įtampa tarp Vašingtono ir Havanos dar labiau išaugo, kai JAV nuvertė Venesuelos prezidentą Nicolą Maduro. Jo šalis buvo labai svarbus naftos eksporto į Kubą šaltinis.
Karibų jūros sala jau ir taip susiduria su pasikartojančiais elektros energijos tiekimo sutrikimais, išgyvendama didžiausią ekonomikos krizę nuo buvusios pagrindinės jos rėmėjos Sovietų Sąjungos žlugimo 1991 metais.
Sergejus LavrovasKubaRusija
Rodyti daugiau žymių