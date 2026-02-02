Slidinėjimo kurorte – žiauri australės mirtis: kuprinė įstrigo keltuve

22 metų moteris penktadienio rytą rengėsi išlipti iš keltuvo Tsugaike kalnų kurorte Hakubos slėnyje, populiarioje slidinėjimo vietoje centriniame Nagano regione.
Tačiau, pasak keltuvo operatorės „Tsugaike Gondola Lift“, neužtvirtinta jos kuprinės sagtis įstrigo keltuvo sėdynėje.
Moteris buvo prisitvirtinusi kuprinę krūtinės diržu, ir buvo nutempta keltuvo bei pakibo ore, sakė Nagano regiono policijos atstovas, nenorėjęs, kad jo pavardė būtų paviešinta.
„Krūtinės diržas buvo pritvirtintas, kuprinės nebuvo galima nuimti nuo kūno, tad iš keltuvo išlipusi viešnia buvo nutempta kartu su kuprine“, – sakoma „Tsugaike Gondola Lift“ prezidento Tsuneo Kubo pareiškime.
„Darbuotojas paspaudė stabdymo mygtuką, kad sustabdytų keltuvą. Buvo imtasi gelbėjimo pastangų, viešnia greitosios pagalbos automobiliu buvo nuvežta į ligoninę“, – sakė jis.
Pasak policijos atstovo, sekmadienį moteris ligoninėje mirė.
T. Kubo teigimu, įmonė bendradarbiauja su tyrėjais ir pažadėjo pagerinti saugumą. Jo pareiškime sakoma, kad bendrovė vertina padėtį rimtai ir stengsis valdyti slidinėjimo kurortą taikydama visas įmanomas saugumo priemones, kad svečiai galėtų ramiai juo mėgautis.