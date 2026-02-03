Apklausa: dauguma danų dabar laiko JAV priešininkėmis

Danija tradiciškai yra entuziastinga JAV sąjungininkė, ji ir toliau vadina Vašingtoną savo „artimiausiu sąjungininku“, tačiau pastarosiomis savaitėmis išaugo įtampa dėl šios šalies prezidento Donaldo Trumpo užmojų perimti Grenlandijos, kuri yra autonominė Danijos teritorija, kontrolę.
Paklausti, ar, atsižvelgdami į dabartinę padėtį, apibūdintų Jungtines Valstijas „kaip sąjungininkes ar kaip priešininkes“, tik 17 proc. respondentų nurodė, kad laiko Jungtines Valstijas „sąjungininkėmis“, rodo nauja apklausa, pranešė DR. 20 proc. respondentų atsakė, kad nežino, o 3 proc. tvirtino, jog nenori atsakyti.
D. Trumpas sausio mėnesį atsitraukė nuo grasinimų perimti minėtą Arkties teritoriją, kuri dėl Danijos taip pat priklauso NATO. Dėl jo grasinimų transatlantinis aljansas paniro į didžiausią krizę per daugelį metų.
Naujausią apklausą atliko analitikų įmonė „Epinion“, jos metu sausio 21–28 d. buvo apklausti 1 053 vyresni nei 18 m. danai.
Sausio 17 d. tūkstančiai danų dalyvavo protesto eitynėse nuo Kopenhagos centro iki JAV ambasados, protestuodami prieš D. Trumpo siekį perimti Grenlandiją. Šeštadienį tūkstančiai žmonių vėl žygiavo link JAV ambasados Kopenhagoje, tačiau šįkart tai buvo tylus protestas, kurį Danijos veteranų asociacija suorganizavo po to, kai D. Trumpas sumenkino NATO karių vaidmenį Afganistane.