Lenkija tirs, ar J. Epsteinas neišnaudojo ir lenkų vaikų

Penktadienį JAV Teisingumo departamentas paskelbė apie 3 milijonus puslapių iš J. Epsteino, palaikiusio ryšius su daugybe turtingų ir įtakingų žmonių visame pasaulyje ir, kaip paaiškėjo, užsiiminėjusio seksualiniu nepilnamečių išnaudojimu, bylos dokumentų.
„Kartu su teisingumo ministru, generaliniu prokuroru (abi šias pareigas eina Waldemaras Zurekas – PAP) ir specialiųjų tarnybų koordinavimo ministru nusprendėme sudaryti analitikų grupę ir, jei analizė patvirtins mūsų nuogąstavimus dėl Jungtinėse Valstijose kilusio pedofilijos skandalo, galbūt pradėti tyrimą“, – antradienį prieš vyriausybės posėdį sakė D. Tuskas.
Ministras pirmininkas teigė, kad tai „visiškai beprecedentis atvejis“, Lenkijos visuomenės ir ministrų dėmesį pritraukęs „dėl vadinamųjų lenkiškų gijų ar pėdsakų visoje šioje byloje“.
D. Tuskas sakė, kad skandalas atskleidė „pirmuosius duomenis apie asmenis, kurie, pavyzdžiui, iš Krokuvos pranešė p. Epsteinui, kad jau turi grupę lenkų moterų ar merginų“, pridurdamas, kad byloje yra ir daugiau tokių įkalčių.
„Todėl paprašysiu prokurorų ir specialiųjų tarnybų labai išsamiai, operatyviai ir nuodugniai vieną po kito išanalizuoti visus šiuo metu viešai prieinamus dokumentus“, – sakė jis.
D. Tuskas pažadėjo, kad jei įtarimai pasitvirtins, jo vyriausybė padarys viską, kad sumokėtų aukoms kompensaciją ir „veiksmingai patrauktų baudžiamojon atsakomybėn tuos, kurie įvykdė tokius siaubingus nusikaltimus“.
Lenkija taip pat gali paprašyti JAV pateikti viešai nepaskelbtus įrodymus, „kurie galėtų būti susiję su galimai nukentėjusiais Lenkijos piliečiais ar lenkų pėdsakais“ šioje byloje, paaiškino D. Tuskas.
Be to, Lenkija derybose su užsienio partneriais gali prašyti pradėti tarptautinį tyrimą, pridūrė D. Tuskas.
LenkijaDonaldas TuskasJAV
Rodyti daugiau žymių