Norvegija laikinai nušalino nuo pareigų žymią diplomatę, kol atliekamas tyrimas dėl jos ryšių su J. Epsteinu

Mona Juul, atlikusi svarbų vaidmenį slaptose Izraelio ir Palestinos derybose, po kurių dešimtojo dešimtmečio pradžioje buvo sudaryti Oslo susitarimai, yra viena iš kelių Norvegijos įžymybių, patekusių į skandalą po to, kai JAV penktadienį paviešino naujausią pluoštą dokumentų, susijusių su nuteistu jau mirusiu seksualiniu nusikaltėliu.
Be M. Juul, kuri šiuo metu eina Norvegijos ambasadorės Jordanijoje pareigas, paaiškėjo, kad su liūdnai pagarsėjusiu finansininku reikalų turėjo ir kronprincesė Mette Marit, ir buvęs ministras pirmininkas Thorbjornas Jaglandas.
Norvegijos žiniasklaidos duomenimis, J. Epsteinas, kuris nusižudė 2019 m., kalėjime laukdamas teismo dėl lytinių nusikaltimų prieš nepilnametes, testamentu paliko 10 mln. dolerių dviem M. Juul vaikams, kurių ji susilaukė su savo vyru, kolega diplomatu ir Oslo derybų tarpininku Terje Rod-Larsenu.
„Užsienio reikalų ministerija šiuo metu siekia išsiaiškinti atvejį dėl... ambasadorės Monos Juul ryšių su Jeffrey Epsteinu“, – sakė Norvegijos užsienio reikalų ministras Espenas Barthas Eide.
„Šiandien nusprendėme nušalinti ambasadorę Juul nuo pareigų, kol vyks šis tyrimas“, – pridūrė jis pranešime AFP.
Nors figūravimas dokumentuose nereiškia, kad buvo padarytas nusikaltimas, M. Juul nėra vienintelė, kurios galimi ryšiai su J. Epšteinu yra kruopščiai tiriami.
Mette Marit, kuri ateityje taps Norvegijos karaliene, taip pat patiria spaudimą pasiaiškinti dėl daugybės elektroninių laiškų ir akivaizdaus artumo su J. Epsteinu 2011–2014 m., t. y. praėjus keleriems metams po to, kai jis 2008 m. buvo nuteistas už nepilnametės įtraukimą į prostituciją.
Tuo tarpu Th. Jaglandas, 1996–1997 m. buvęs Norvegijos ministras pirmininkas, 2014 m. paprašė J. Epsteino pagalbos perkant nekilnojamąjį turtą.
Politikas, kuris 2009–2015 m. taip pat buvo prestižinę Nobelio premiją skiriančio komiteto pirmininkas, planavo šeimos kelionę į privačią Epsteino salą Karibuose, tačiau vizitas galiausiai neįvyko.
Ir Mette Marit, ir Th. Jaglandas pripažino, kad priėmė „prastą sprendimą“.
Buvęs Norvegijos užsienio reikalų ministras Borge Brende, šiuo metu vadovaujantis Pasaulio ekonomikos forumui, kasmet Davose organizuojančiam itin turtingų ir įtakingų asmenų susitikimą, taip pat, pasak pranešimų, 2018 ir 2019 m. kelis kartus pietavo su J. Epsteinu Niujorke.
Tačiau lapkritį B. Brende Norvegijos laikraščiui „Aftenposten“ neigė kada nors turėjęs reikalų su finansininku, kurį 2019 m. suėmė FTB.