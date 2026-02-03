Prancūzijoje dešimt vyrų kaltinami išprievartavę narkotikais apsvaigintą penkiametį

Ši šokiruojanti byla, kurioje kaltinimai pareikšti ir berniuko tėvui, yra neeilinis mažamečio vaiko seksualinio išnaudojimo naudojant narkotikus pavyzdys.
Tyrimas šioje byloje buvo pradėtas 2025 m. vasario 15 d., gavus pranešimą apie „chemsekso“ vakarėlį, išvakarėse vykusį Lilio mieste šiaurinėje Prancūzijos dalyje. Terminu „chemseksas“ vadinami lytiniai santykiai, kurių metu pojūčiams sustiprinti vartojami stiprūs narkotikai.
Teigiama, kad penkiametis vaikas, kurį „tėvas supažindino su suaugusiais vyrais“, patyrė „seksualinį smurtą sunkinančiosiomis aplinkybėmis, susijusiomis su cheminių medžiagų vartojimu“, nurodoma prokurorų pranešime.
Tyrimo metu tyrimo teisėjui buvo perduota byla dėl veiksmų, įvykdytų Lilyje nuo 2024 m. lapkričio iki 2025 m. vasario 14 d., įskaitant „išžaginimą ir seksualinę prievartą, aukai be jos žinios suduodant medžiagą, tokiu būdu siekiant sutrikdyti jos galimybę priimti sprendimus ar kontroliuoti jos veiksmus“.
Užbaigus tyrimą, nuo praėjusių metų vasario iki praėjusio mėnesio buvo pareikšti kaltinimai dešimčiai vyrų.
Vienas iš pagrindinių įtariamųjų praėjusių metų birželį nusižudė ikiteisminio sulaikymo kameroje, pranešė prokuratūra, jo tapatybės nenurodydama.
Pats tėvas yra kaltinamas „seksualine prievarta kraujomaišos būdu“ ir „bendrininkavimu išžaginimo ir seksualinės prievartos prieš savo sūnų sunkinančiosiomis aplinkybėmis byloje“, pranešė prokuratūra.
Jis taip pat buvo tariamai užpultas ir išprievartautas to paties vakarėlio metu, teigė Lilio prokuroras Samuelis Finielzas.
Vaiką šiuo metu prižiūri jo motina, su kuria tėvas išsiskyrė iki įtariamo seksualinio smurto atvejo.
Vietos dienraštis „Dernières Nouvelles d‘Alsace“ pranešė, kad bent vienas iš vyrų – trisdešimtmetis sunkvežimio vairuotojas, kuriam kaltinimai buvo pareikšti sausio mėnesį – yra kaltinamas ne dalyvavimu nusikalstamoje veikoje, bet tuo, kad gavo vaizdo įrašą, kuriame ji užfiksuota, ir apie jį nepranešė valdžios institucijoms.
Ši byla buvo iškelta po to, kai 2024 m. gruodį prancūzui Dominique‘ui Pelicot visą šalį sukrėtusioje byloje buvo skirta 20 metų laisvės atėmimo bausmė, prisipažinus, kad 2011–2020 m. ne kartą apsvaigino savo tuometinę žmoną Gisele Pelicot ir pakvietė dešimtis vyrų ją prievartauti, kol toji buvo be sąmonės.
Gisele Pelicot tapo feminisčių ikona, paviešinusia savo teismo procesą teigiant, kad gėdingai turėtų jaustis ne aukos, o smurtautojai.
Po šios bylos Prancūzijoje imta garsiau kalbėti apie narkotikų naudojimą seksualiniams nusikaltimams vykdyti.
Kitoje rezonansinėje byloje Prancūzijos teismas antradienį pripažino buvusį senatorių kaltu dėl kolegės parlamentarės apsvaiginimo ekstaziu, siekiant ją išprievartauti, ir skyrė jam pusantrų metų laisvės atėmimo bausmę.