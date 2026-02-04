Apklausa: lenkai iš visų politikų labiausiai pasitiki prezidentu K. Nawrockiu

Antradienį paskelbta CBOS tyrėjų atlikta apklausa rodo, kad K. Nawrockiu pasitiki 52 proc. respondentų, t. y. 2 procentiniais punktais mažiau nei 2025 m. gruodį. Per tą patį laikotarpį 2 procentiniais punktais padaugėjo respondentų, teigiančių, kad nepasitiki prezidentu.
Antroje vietoje atsidūrė gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas. Juo pasitiki 46 proc. respondentų, t. y. 1 procentiniu punktu daugiau nei gruodį, o 27 proc. respondentų teigė, kad juo nepasitiki, ir šis skaičius nuo ankstesnės apklausos nepakito.
Trečioje vietoje – vicepremjeras ir užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis, kuriuo pasitiki 45 proc. respondentų; šis skaičius išliko nepakitęs nuo gruodžio mėnesio, o nepasitikintys juo teigia 32 proc. respondentų.
Varšuvos meras Rafalas Trzaskowskis užėmė ketvirtą vietą – pasitikėjimą juo išreiškė 42 proc. respondentų, o 40 proc. teigė, kad juo nepasitiki; abu skaičiai nepakito nuo gruodžio mėnesį atliktos apklausos.
Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas – penktoje vietoje: juo pasitiki 41 proc. respondentų, t. y. 1 procentiniu punktu daugiau nei gruodį, o 46 proc. teigė nepasitikintys vyriausybės vadovu, t. y. 3 procentiniais punktais mažiau nei ankstesnėje apklausoje.
Jaroslawas Kaczynskis, pagrindinės šalies opozicinės partijos – socialkonservatyviosios „Teisė ir teisingumas“ (PiS), lyderis, išliko labiausiai nepasitikėjimą keliančiu Lenkijos politiku. Juo nepasitiki 56 proc. respondentų, t. y. 2 procentiniais punktais mažiau nei gruodį, o pasitiki 26 proc. respondentų, t. y. 2 procentiniais punktais daugiau.
CBOS apklausa atlikta 2026 m. sausio 8–20 d. reprezentatyvioje 938 suaugusių lenkų imtyje.