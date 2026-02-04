Buvusiam Jill Biden vyrui pateikti kaltinimai dėl dabartinės žmonos nužudymo

77 metų Williamas Stevensonas buvo vedęs Jill Biden nuo 1970 m. iki jų skyrybų 1975 m. Jill Biden už buvusio prezidento Joe Bideno ištekėjo 1977 m.
Pasak Delavero valstijos Niu Kaslo apygardos policijos, W. Stevensonui pateikti kaltinimai pirmojo laipsnio žmogžudyste dėl jo žmonos, 64 metų Lindos Stevenson, mirties gruodžio 28 d.
Jis buvo suimtas pirmadienį ir liko kalėjime, nes negalėjo sumokėti 500 tūkst. JAV dolerių piniginio užstato.
Gruodžio mėnesį policija teigė, kad, reagavusi į pranešimą apie buitinį konfliktą poros namuose Vilmingtone netrukus po 23 val. vakaro, L. Stevenson rado be sąmonės svetainėje.
Bandymai ją gaivinti buvo nesėkmingi, ir vėliau ji buvo paskelbta mirusia.
Pareigūnai antradienį nepranešė, kaip L. Stevenson mirė, ir nepateikė daugiau informacijos apie tyrimą.
L. Stevenson buvo „labai šeimyniška ir brangino laiką, praleistą kuriant prisiminimus, ypač per šeimos atostogas su dukra ir anūke“, rašoma jos nekrologe.
Ji buvo Filadelfijos amerikietiško futbolo komandos „Eagles“ sirgalė ir dar neseniai vadovavo buhalterinės apskaitos verslui.
„Prisiminsime Lindą kaip atkaklią, geraširdę ir labai ištikimą, – rašoma nekrologe. – Jos stiprybė, atsparumas ir didelė meilė šeimai bei draugams niekada nebus pamiršta, o jos nebuvimą giliai pajus visi, kurie ją pažinojo.“
