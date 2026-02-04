D. Trumpas pasirašė biudžeto įstatymą, nutraukdamas dalinį vyriausybės uždarymą

Prieš tai Kongresas pritarė biudžetui. Atstovų Rūmuose antradienį už projektą balsavo 217 parlamentarai, 214 buvo prieš. Už balsavo ir 20 opozicijoje esančių demokratų politikų, tiek pat respublikonų buvo prieš.
Neilgo vyriausybės uždarymo neišvengta kilus ginčui dėl mirtinų federalinių pareigūnų šūvių į JAV piliečius Mineapolyje. Demokratai pradžioje nesutiko pritarti Krašto saugumo departamento biudžeto pratęsimui. Jie reikalavo, kad būtų sugriežtinti reikalavimai Imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) bei pasienio apsaugos pareigūnams, pavyzdžiui, uždrausta dėvėti kaukes.
Kompromisas dėl biudžeto pratęsia didžiosios dalies federalinės administracijos finansavimą iki rugsėjo pabaigos. Dėl Krašto saugumo departamento pasiektas dviejų savaičių pereinamasis laikotarpis. Jo metu D. Trumpo vyriausybė derėsis su demokratais dėl sugriežtintų reikalavimų ICE pajėgoms.
Biudžete, be kita ko, patvirtintas finansavimas gynybai, kuriai skirta iš viso 838,7 mlrd. JAV dolerių, įskaitant 200 mln. JAV dolerių BSI – 2020 m. sukurtai programai, kurios tikslas buvo sustiprinti Estijos, Latvijos ir Lietuvos ginkluotąsias pajėgas.
ELTA primena, kad rugsėjį „Financial Times“ rašė apie BSI iškilusią grėsmę. Pasak dienraščio, 2025 m. biudžete Kongresas buvo patvirtinęs 228 mln. JAV dolerių paramą šiai iniciatyvai, o 2026 m. biudžete Baltieji rūmai finansavimo BSI iš pradžių neparašė.
D. Trumpas pirmadienį paragino Atstovų Rūmus greitai priimti biudžeto projektą.
„Tikiuosi, kad visi respublikonai ir demokratai prisijungs prie manęs, parems šį projektą ir nedelsdami atsiųs jį man pasirašyti“, – pareiškė jis savo internetinėje platformoje „Truth Social“.
ICE pajėgos jau kelis mėnesius rengia prieš migrantus nukreiptus reidus demokratų valdomuose miestuose. Mineapolyje per protestus prieš brutalius veiksmus žuvo du JAV piliečiai.