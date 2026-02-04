Estijos teisėsauga sulaikė kontrabandos gabenimu įtariamą laivą

Antradienį 17:10 val. netoli Naisaro salos Estijos šiaurinėje pakrantėje šalies Mokesčių ir muitų valdybos, policijos specialiojo padalinio ir karinio jūrų laivyno pareigūnai sulaikė su Bahamų vėliava plaukiojantį krovininį laivą „Baltic Spirit“. Laivas plaukė į Rusiją.
„Yra pagrindo manyti, kad laivas galėjo būti naudojamas kontrabandai“, – teigė savo pareiškime Mokesčių ir muitų valdyba (MTA).
Policijos specialusis padalinys „K-Commando“ pasiekė laivą sraigtasparniu, įsilaipino ir jį sulaikė tam, kad muitinės tarnyba galėtų atlikti patikrinimą.
Kai buvo sustabdytas, laivas plaukė iš Ekvadoro į Sankt Peterburgą. Į Estijos vandenis jis įplaukė pasipildyti degalų. Pradinio muitinės patikrinimo metu laivas buvo oficialioje inkarvietėje.
„Remiantis Estijos karinio jūrų laivyno turima informacija, laivas nėra Rusijos „šešėlinio laivyno“ dalis ir jam netaikomos Europos Sąjungos sankcijos“, – patikslino MTA.
Pasak ERR, 188 metrų ilgio krovininis laivas iš pradžių liks inkarvietėje, bet vėliau bus nukreiptas į uostą, kur bus atliktas nuodugnesnis jo patikrinimas.
„Baltic Spirit“ įgulą sudaro 23 žmonės, kurie visi yra Rusijos Federacijos piliečiai.