Iranas: derybų su JAV vieta dar nėra aiški

„Apie savo pasirengimą surengti derybas pareiškė tiek Turkija, tiek Omanas, taip pat kitos regiono šalys, o tai mums labai svarbu“, – Irano naujienų agentūra „Tasnim“ citavo Užsienio reikalų ministerijos atstovą Ismailą Baghai.
Antradienio vakarą Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi kalbėjosi telefonu su kolegomis Turkijoje, Omane, Katare ir Kuveite. Turkų diplomatijos vadovui Hakanui Fidanui jis padėkojo už pastangas „mažinti įtampą“ ir už paramą „taikai ir saugumui regione“.
Turkija praėjusiomis dienomis buvo svarstoma kaip planuojamų derybų vieta. JAV žinių portalas „Axios“ vėliau pranešė, kad pokalbiai perkeliami į Omaną. Čia jau pernai vyko derybos tarp Vašingtono ir Teherano.
Pastaruoju metu vėl išaugo nerimas dėl naujo karo. JAV prezidentas Donaldas Trumpas keliskart pagrasino vadovybei Teherane kariniu įsikišimu, be kita ko, dėl brutalaus pastarųjų masinių protestų numalšinimo. JAV pajėgos sausio pradžioje smarkiai išplėtė savo buvimą regione.
IranasJAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)
Rodyti daugiau žymių