JK policija pradėjo tyrimą buvusio ambasadoriaus JAV P. Mandelsono atžvilgiu dėl ryšių su J. Epsteinu

Ši žinia pasirodė praėjus vos kelioms valandoms po to, kai antradienį P. Mandelsonas atsistatydino iš aukštųjų parlamento rūmų, nes skandalas dėl jo ryšių su P. Epsteinu iš esmės užbaigė dešimtmečius trukusią jo politinę karjerą.
„Londono policija pradėjo tyrimą 72 metų vyro, buvusio vyriausybės ministro atžvilgiu dėl nusikaltimų valstybės tarnybai“, – sakoma vadovaujančios policijos pareigūnės Ellos Marriott pranešime.
Kadaise „tamsos princu“ vadintas P. Mandelsonas, viena centrinių ir dažnai nesutarimus keliančių JK politikos figūrų, atsidūrė šalia dešimčių karališkųjų asmenų ir politikų, įsivėlusių į J. Epsteino skandalą.
Buvęs ministras ir buvęs ES prekybos komisaras paskelbė, kad nuo trečiadienio atsistatydina iš Lordų Rūmų, pranešė parlamento pirmininkas Michaelas Forsythas.
Dokumentuose, kuriuos praėjusią savaitę paviešino JAV teisingumo departamentas, pateikiami žinomų veikėjų ir 2019 m. kalėjime nusižudžiusio J. Epsteino susirašinėjimai elektroniniais laiškais, kuriuose dažnai atskleidžiami šilti santykiai, neteisėti finansiniai sandoriai ir privačios nuotraukos.
Penktadienį paviešintuose įrašuose teigiama, kad 2009 m. P. Mandelsonas, būdamas verslo sekretoriumi, persiuntė J. Epsteinui ekonominį pranešimą, skirtą tuometiniam ministrui pirmininkui Gordonui Brownui, prie jo parašydamas: „Įdomi žinutė, kuri atkeliavo pas premjerą“.
Pasak vieno el. laiško J. Epšteinas, kuris 2009 m. buvo paleistas iš kalėjimo atlikęs 18 mėnesių bausmę už nepilnametės įtraukimą į prostituciją, 2010 m. gegužę taip pat el. paštu rašė P. Mandelsonui, klausdamas apie Europos Sąjungos pagalbą Graikijai.
„Šaltiniai man kalba apie 500 mlrd. eurų gelbėjimo priemonę, beveik priverstinę (sic)“, – rašė J. Epsteinas. „Turėtų būti paskelbta šį vakarą“, – atėjo atsakymas.
Paaiškėjo, kad 2003–2004 m. J. Epšteinas trimis mokėjimais į sąskaitas, susijusias su leiboristų politikos veteranu, iš viso pervedė 75 tūkst. JAV dolerių.
P. Mandelsonas sekmadienį BBC sakė, kad neprisimena šių pinigų pervedimų ir nežino, ar dokumentai yra autentiški.
Jo sprendimas trauktis buvo priimtas netrukus po to, kai ministras pirmininkas Keiras Starmeris pareiškė, kad jis „nuvylė savo šalį“.
K. Starmeris sakė ministrams, kad yra „pasibaisėjęs“ dėl paaiškėjusių su P. Mandelsonu susijusių faktų, teigiama Dauningo gatvės pranešime apie vyriausybės posėdį.
„Įtariamas el. laiškų apie itin jautrius vyriausybės reikalus perdavimas buvo gėdingas“, – sakė premjeras, pridurdamas, kad baiminasi, jog gali paaiškėti dar daugiau informacijos.