Kosmose – pavojingi Rusijos veiksmai: „Financial Times“ įvardijo grėsmę Europai

Pažymima, kad keletą metų Vakarų karinės ir civilinės kosmoso agentūros stebėjo „Luč-1“ ir „Luč-2“ – dviejų Rusijos objektų, kurie ne kartą atliko įtartinus manevrus orbitoje, veiklą.
Abu objektai atliko rizikingus priartėjimus prie kai kurių svarbiausių Europos geostacionarių palydovų, veikiančių aukštai virš Žemės ir aptarnaujančių žemyną, įskaitant Jungtinę Karalystę, taip pat didelę dalį Afrikos ir Artimųjų Rytų.
Remiantis orbitos duomenimis ir antžeminiais teleskopiniais stebėjimais, jie kelias savaites, ypač per pastaruosius trejus metus, užsibūdavo netoli palydovų. Nuo paleidimo 2023 m. „Luč-2“ priartėjo prie 17 Europos palydovų, aptarnaujančių tiek komercinius, tiek valstybinius tikslus.
„Abu palydovai įtariami „radijo elektronine žvalgyba“, – teigė Vokietijos ginkluotųjų pajėgų kosminės komandos vadas generolas majoras Michaelis Trautas interviu „Financial Times“.
Vienas iš Europos žvalgybos atstovų pareiškė, kad „Luč“ palydovai beveik tikrai turėjo būti išdėstyti siaurame duomenų spindulių, perduodamų iš antžeminių stočių į palydovus, kūgyje.
Tuo pačiu jis išreiškė susirūpinimą, kad konfidenciali informacija, ypač Europos palydovų valdymo duomenys, nėra šifruojama, nes daugelis jų buvo paleisti prieš daugelį metų be šiuolaikinių borto kompiuterių ar šifravimo galimybių:
„Tai daro juos pažeidžiamus ateities sabotažams – ar net sunaikinimui – po to, kai priešiški subjektai įrašys jų komandų duomenis“, - kalbėjo vienas iš Europos žvalgybos atstovų.
Kaip pažymi FT, Europos palydovai, prie kurių priartėjo „Luč-1“ ir „Luč-2“, daugiausia naudojami civilinėms reikmėms, pavyzdžiui, palydovinei televizijai, bet taip pat perduoda konfidencialius vyriausybės ir kai kuriuos karinius pranešimus.
Vargu ar patys „Luč-1“ ir „Luč-2“ gali užblokuoti ar sunaikinti palydovus, teigė Europos žvalgybos atstovas. Tačiau jie tikriausiai suteikė Rusijai didelį kiekį duomenų apie tai, kaip tokios sistemos gali būti sutrikdytos tiek iš žemės, tiek iš orbitos.
Generolas majoras M. Trautas pareiškė, kad, jo manymu, „Luč“ palydovai perėmė artėjančių palydovų „valdymo kanalą“, kuris jungia palydovus su antžeminiais dispečeriais.
„Analitikai teigia, kad turėdama tokią informaciją Rusija gali imituoti antžeminius operatorius, perduodama palydovams klaidingas komandas, skirtas valdyti jų variklius, naudojamus nedideliam orbitos koregavimui. Šie varikliai taip pat gali būti naudojami palydovams sugadinti ar net priversti juos nukristi atgal į Žemę arba išskristi į kosmosą.“
Be to, „Luč-1“ ir „Luč-2“ surinkta žvalgybinė informacija taip pat gali padėti Rusijai koordinuoti mažiau atviras atakas prieš Vakarų interesus.
Kitų palydovų stebėjimas gali parodyti, kas juos naudoja ir kur – informacija, kuri vėliau gali būti panaudota tikslinėms antžeminėms operacijoms slopinti ar įsilaužti.
Parengta pagal „Unian“ inf.