Libijoje nužudytas buvusio diktatoriaus M. al Gaddafi sūnus S. al Islamas

Saifas al Islamas antradienį nužudytas per „išdavikišką ir bailų“ išpuolį, pranešė jo politinis biuras. Keturi kaukėti vyrai įsiveržė į jo rezidenciją Zintano mieste Vakarų Libijoje ir tada jį nužudė. Komanda gedi S. al Islamo, kuris paaukojo „savo gyvybę už stabilios Libijos viltį“, teigiama pranešime. Už tai esą atsakingi „režimo pakalikai“ Libijoje.
S. al Islamo advokatas Khalidas al Saidi agentūrai „dpa“ patvirtino, kad M. al Gaddafi sūnus buvo „nužudytas“. Žinių kanalas „Al Arabija“, remdamasis M. al Gaddafi šeimos aplinka, pranešė, kad 53-ejų S. al Islamas buvo nušautas savo rezidencijos Zintane sode.
Spėliojama, ar su nusikaltimu gali būti susiję kovotojai, artimi Abdelo Hamido Dbaibos vyriausybei Tripolyje. Viena kovotojų grupuotė, turinti ryšių su Gynybos ministerija Tripolyje, atmetė atitinkamus įtarimus. Buvo teigiama, kad S. al Islamas rengėsi grįžti į politiką, o tai esą galėjo kelti grėsmę A. H. Dbaibai ir jo sąjungininkams.
S. al Islamas buvo antras vyriausias M. al Gaddafi, kuris valdė Šiaurės Afrikos šalį daugiau kaip keturis dešimtmečius, sūnus ir viena įtakingiausių figūrų Libijoje. Prieš tėvo nuvertimą ir nužudymą 2011 m. S. al Islamas vadovavo reformų projektui, siekdamas politiškai modernizuoti šalį ir priartinti ją prie Vakarų. Tačiau daugelis pastangų netrukus buvo atšauktos, kad nebūtų išjudinta jo tėvo vyriausybės galios struktūra.
2011 m. M. al Gaddafi buvo nuverstas po kelis mėnesius trukusių masinių protestų ir galiausiai nužudytas. S. al Islamas prieš tai rėmė brutalų protestų malšinimą. Mėgindamas pasprukti į Nigerį, jis buvo sučiuptas kovotojų ir įkalintas Zintane. Čia jis, jo pačio teigimu, praleido kelerius metus ir praktiškai neturėjo kontakto su išorės pasauliu.
Tarptautinis Baudžiamasis Teismas (TBT) nuo 2014 m. reikalavo išduoti S. al Islamą, kad galėtų teisti jį dėl nusikalimų žmogiškumui per sukilimą Libijoje. 2015 m. teismas Libijos sostinėje Tripolyje jam už akių skyrė mirties bausmę. Tačiau Zintano valdžia nei perdavė jį Tripoliui, nei išdavė TBT.
2021 m. S. al Islamas po ilgos pertraukos netikėtai vėl pasirodė viešumoje ir pateikė savo kandidatūrą dalyvauti planuojamuose prezidento rinkimuose Libijoje. Tačiau kilus konfliktui dėl konstitucinių pagrindų ir kandidatų, jie surengti nebuvo.
Libija šiandien faktiškai padalyta į tarp dviejų susipriešinusių vyriausybių rytuose ir vakaruose.