Liepsnos ir juodi dūmai: Rusijos mieste – didžiulis traukinio sprogimas

Socialinių tinklų vartotojų teigimu, sprogimą sukėlė drono ataka. Liudytojų paskelbtame vaizdo įraše matyti ugnis ir dūmai, kylantys virš sprogimo vietos,
Pranešta, kad traukinio mašinistas patyrė sunkius nudegimus, pats mėgindamas gesinti gaisrą. Jis buvo nuvežtas į ligoninę.
Pasak Rusijos žiniasklaidos, traukiniui nuvažiavus nuo bėgių sprogo ir užsidegė penkios benzino cisternos.
Rusijos geležinkeliai patvirtino, kad traukinio avarija įvyko 15.34 val. vietos laiku.
Į įvykio vietą buvo išsiųsti gaisrų gesinimo traukiniai. Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerija pranešė, kad su avarijos padariniais dorojosi 47 ugniagesiai, pasitelkta 20 technikos vienetų.
Rusijos tyrimų komitetas pranešė, kad iškelta baudžiamoji byla dėl geležinkelių eismo saugos taisyklių pažeidimų, dėl kurių padaryta didelė žala. Prokuratūra aiškinasi incidento priežastis.
Anksčiau „Ukrinform“ pranešė, kad birželio 22 d. Ukrainos gynybos žvalgybos specialiojo dalinio kovotojai laikinai okupuotoje Zaporižios srities teritorijoje puolė okupantų rusų krovininį traukinį ir sunaikino priešo armijai skirtų degalų cisternas.