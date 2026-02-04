Norvegijos kronprincesės sūnus prisipažino dėl ekscesų ir poreikio būti pripažintam

29-erių Marius Borgas Hoiby, kuris yra kronprincesės Mette-Marit sūnus iš ankstesnių santykių prieš jai ištekant už kronprinco Haakono 2001 m., kalbėdamas Oslo apygardos teisme puolė į ašaras. Jis yra kaltinamas 38 nusikaltimais, įskaitant keturių moterų išprievartavimus ir buvusių merginų užpuolimus, ir jam gresia iki 16 metų laisvės atėmimo bausmė.
M. B. Hoiby prisipažino esąs kaltas dėl kelių smulkesnių nusikaltimų ir atmetė rimčiausius jam pateiktus kaltinimus. Duodamas parodymus, jis iš pradžių užsipuolė žiniasklaidą ir pareiškė, kad spauda jį „persekiojo“ nuo 3 m. amžiaus, kai jo motinos ir princo santykiai tapo vieši.
„Esu labiausiai žinomas ne kaip kas kitas, o kaip savo motinos sūnus. Todėl visą savo gyvenimą jaučiau itin didelį poreikį būti pripažintam“, – teismui sakė jis.
„O tai pasireiškė daugybe sekso, narkotikų ir alkoholio“, – kalbėjo jis, vilkėdamas džinsus, marškinius ir megztinį.
Kaltintojai antradienį teigė, kad keturi įtariami išprievartavimai įvyko po sutikimu pagrįstų lytinių santykių, dažnai po vakarų, kuomet buvo vartojama daug alkoholinių gėrimų ir moterys nebuvo tokioje būsenoje, kurioje galėtų apsiginti. Šie veiksmai išaiškėjo policijos tyrimo metu, kuris buvo pradėtas po to, kai 2024 m. rugpjūčio 4 d. M. B. Hoiby buvo sulaikytas dėl įtarimų užpuolus savo tuometinę merginą.
Teismo procese viena iš įtariamų aukų davė parodymus apie aplinkybes, kuriomis, pasak jos, M. B. Hoiby išprievartavo ją savo tėvų karališkajame dvare netoli Oslo 2018 m.
Ji sakė, kad jiedu turėjo trumpą, sutikimu pagrįstą lytinį aktą, kurį ji nutraukė. Po daugelio metų su ja susisiekė policija, kuri aptiko filmuotą medžiagą ir nuotraukas, kuriose matyti, kaip M. B. Hoiby ją prievartauja jai miegant. Ji šių įvykių neprisimena ir kalbėjo apie „didžiulę juodą skylę“. Ji teismui teigė esanti „100 proc.“ įsitikinusi, kad ji buvo apsvaiginta.
M. B. Hoiby savo ruožtu liudijo, kad neprisimena tikslių tos nakties įvykių, tačiau pažymėjo, jog lytiniai santykiai su ja buvo pagrįsti abipusiu sutikimu.
„Neprisimenu, kad jas (nuotraukas) dariau, bet mes mylėjomės visiškai sąmoningai ir savanoriškai. Ir apie seksą mažai ką prisimenu“, – pridūrė jis.