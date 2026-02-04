Suomijos prezidentas: JAV ideologija prieštarauja Europos vertybėms

„Turime sąžiningai pripažinti, kad Jungtinės Valstijos keičiasi. Keičiasi ir jų požiūris į sąjungininkes bei jų užsienio politikos vykdymo būdas“, – sakė A. Stubbas kalboje parlamento nariams.
Kaip tokių pokyčių pavyzdžius A. Stubbas pateikė JAV veiksmus, pakertančius esamą tarptautinę tvarką, veikimą už tarptautinių institucijų ribų ir Europos svarbos menkinimą.
Kartu jis pavadino Jungtines Valstijas „svarbia sąjungininke“.
A. Stubbas sakė, kad Suomija atnaujins savo užsienio ir saugumo politikos doktriną, kad ji atspindėtų tarptautinės padėties pokyčius. Jis nenurodė peržiūros terminų, bet sakė, kad darbas su vyriausybe tik prasideda.
A. Stubbas siekia palaikyti glaudžius santykius su Donaldu Trumpu, kad užsitikrintų jo paramą Rusijos invaziją atremiančiai Ukrainai ir sustiprintų Suomijos, kaip Rusijos kaimynės, saugumą.
NATO narės Europoje, įskaitant Suomiją, pastarosiomis savaitėmis keičia savo užsienio politikos strategijas, atsižvelgdamos į JAV prezidento D. Trumpo sausio mėnesį sukeltą įtampą su sąjungininkėmis Europoje dėl Danijai priklausančios Grenlandijos.