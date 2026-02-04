PasaulisĮvykiai

Suomijos prezidentas: JAV ideologija prieštarauja Europos vertybėms

2026 m. vasario 4 d. 19:01
Europa ir Suomija turi pripažinti, kad Jungtinės Amerikos Valstijos keičiasi ir kad JAV administracijos ideologija, kuria grindžiama jos užsienio politika, „prieštarauja mūsų pačių vertybėms“, pareiškė Suomijos prezidentas Alexanderas Stubbas, jį cituoja „Reuters“.
Daugiau nuotraukų (1)
„Turime sąžiningai pripažinti, kad Jungtinės Valstijos keičiasi. Keičiasi ir jų požiūris į sąjungininkes bei jų užsienio politikos vykdymo būdas“, – sakė A. Stubbas kalboje parlamento nariams.
Kaip tokių pokyčių pavyzdžius A. Stubbas pateikė JAV veiksmus, pakertančius esamą tarptautinę tvarką, veikimą už tarptautinių institucijų ribų ir Europos svarbos menkinimą.
Kartu jis pavadino Jungtines Valstijas „svarbia sąjungininke“.
A. Stubbas sakė, kad Suomija atnaujins savo užsienio ir saugumo politikos doktriną, kad ji atspindėtų tarptautinės padėties pokyčius. Jis nenurodė peržiūros terminų, bet sakė, kad darbas su vyriausybe tik prasideda.
A. Stubbas siekia palaikyti glaudžius santykius su Donaldu Trumpu, kad užsitikrintų jo paramą Rusijos invaziją atremiančiai Ukrainai ir sustiprintų Suomijos, kaip Rusijos kaimynės, saugumą.
NATO narės Europoje, įskaitant Suomiją, pastarosiomis savaitėmis keičia savo užsienio politikos strategijas, atsižvelgdamos į JAV prezidento D. Trumpo sausio mėnesį sukeltą įtampą su sąjungininkėmis Europoje dėl Danijai priklausančios Grenlandijos.
SuomijaJAV

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.