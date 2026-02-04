Už pasikėsinimą į Donaldą Trumpą – negailestinga bausmė

59 metų Routhas buvo sulaikytas 2024 metais, kai, prokurorų teigimu, jis slėpėsi Floridos golfo aikštyno krūmuose, ginkluotas pusiau automatiniu šautuvu, ir laukė progos nušauti tuometinį Respublikonų partijos kandidatą bei buvusį JAV prezidentą Donaldą Trumpą. Incidentas įvyko likus mažiau nei dviem mėnesiams iki 2024 metų JAV prezidento rinkimų, po kurių Trumpas sugrįžo į Baltuosius rūmus.
Praėjusių metų rugsėjį prisiekusieji Routhą pripažino kaltu dėl penkių nusikalstamų veikų, įskaitant pasikėsinimą nužudyti. Teismo procese jis gynėsi pats. Nuosprendį paskelbė JAV apygardos teisėja Aileen Cannon Fort Pyrse, Floridoje.
„Man akivaizdu, kad jūs vykdėte iš anksto suplanuotą ir apgalvotą sąmokslą atimti žmogaus gyvybę“, – sakė teisėja.
Į teismo salę Routhas buvo atvestas surakintomis rankomis ir vilkėdamas kalėjimo drabužius. Savo kalboje jis beveik nekalbėjo apie bylos aplinkybes, o daugiausia dėmesio skyrė užsienio karams bei siūlymui jį iškeisti į politinius kalinius kitose šalyse.
Prokurorai siekė įkalinimo iki gyvos galvos, tuo tarpu pats Routhas prašė skirti 27 metų laisvės atėmimo bausmę. Prokuroras Johnas Shipley teismo posėdyje pabrėžė, kad kaltinamojo veiksmai buvo nukreipti prieš „Amerikos demokratijos pamatus“ ir ragino aiškiai parodyti, jog politinis smurtas Jungtinėse Valstijose yra nepriimtinas.